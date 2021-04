Imaflex annonce de solides résultats au quatrième trimestre et pour l'exercice 2020 et fournit une mise à jour de ses activités

Annonce d'une rentabilité record pour l'exercice 2020

Chiffre d'affaires du quatrième trimestre de 2020 de 21,9 millions de dollars, en hausse de 17,1 % par rapport à 2019; augmentation de 6,9 % de l'exercice 2020 pour s'établir à 86,7 millions de dollars;

Marges brutes en hausse notable par rapport à 2019, s'établissant à 20,6 % pour le quatrième trimestre de 2020 et à 19,1 % pour l'exercice 2020;

Le RAIIA 1 du quatrième trimestre de 2020 s'est élevé à 2,8 millions de dollars, soit une hausse de 91,7 % par rapport à 2019; l'exercice 2020 est en hausse de 96,9 % pour atteindre 12,3 millions de dollars;

Résultat net de 1,7 million de dollars au quatrième trimestre, en hausse d'environ 454 % comparativement à 2019;

Résultat net record pour l'exercice 2020 de 6,3 millions de dollars ou 0,13 $ par action 2 , comparativement à 1,5 million de dollars ou 0,03 $ par action en 2019;

La génération de flux de trésorerie demeure vigoureuse; le trimestre s'est terminé avec une trésorerie s'établissant à plus de 3,2 millions de dollars et aucune dette sur la facilité de crédit à court terme.

MONTRÉAL, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV: IFX) annonce de solides résultats consolidés pour le quatrième trimestre et pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et fournit une mise à jour de ses activités. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

« Ce fut une année charnière pour Imaflex, la Société ayant atteint une rentabilité record, en grande partie grâce à nos investissements en capital permettant une croissance des produits d'exploitation à un niveau de contribution supérieur aux normes historiques », a déclaré M. Joe Abbandonato, président et chef de la direction d'Imaflex. « Cette tendance devrait se poursuivre en 2021 car il reste une capacité de production supplémentaire sur ces investissements, que nous sommes prêts à exploiter au cours de l'exercice. Grâce à cette base solide et à une gamme de produits impressionnante, nous sommes bien placés pour poursuivre une croissance rentable. »

Faits saillants financiers consolidés (non audités)









Trimestre clos le 31 décembre Exercices clos le 31 décembre En milliers de dollars canadiens, sauf les données

par action (ou tel qu'indiqué) 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Produits d'exploitation 21 940 18 740 17,1 % 86 682 81 071 6,9 % Marge brute 4 511 2 647 70,4 % 16 566 10 952 51,3 % Charges de vente et administratives 1 452 1 676 (13,4) % 7 149 7 042 1,5 % Change et autres pertes 965 374 158,0 % 533 872 (38,9) % Résultat net 1 679 303 454,1 % 6 349 1 536 313,3 % Résultat net par action de base 0,03 0,01 200,0 % 0,13 0,03 333,0 % Résultat net par action dilué 0,03 0,01 200,0 % 0,12 0,03 300,0 % Marge brute 20,6 % 14,1 % 6,5 pp 19,1 % 13,5 % 5,6 pp Charges de vente et administratives 6,6 % 8,9 % (2,3) pp 8,2 % 8,7 % (0,5) pp RAIIA (excluant les gains et pertes de change) 3 658 1 837 99,1 % 12 768 7 144 78,7 % RAIIA 2 807 1 464 91,7 % 12 349 6 273 96,9 % RAIIA (marge) 12,8 % 7,8 % 5,0 pp 14,2 % 7,7 % 6,5 pp

_____________ 1 RAIIA : Résultat avant intérêts, impôts et amortissement. Se reporter à la rubrique « Mesure non conforme aux IFRS » qui suit. 2 Résultat net par action.

Survol financier : le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre

Produits d'exploitation

Les produits d'exploitation étaient en hausse de 17,1 % par rapport au quatrième trimestre de 2019, atteignant 21,9 millions de dollars. La croissance a été stimulée par le mélange des produits, notamment par l'intensification des ventes de films agricoles métallisés et les pellicules 5 couches. De même, les ventes de produits convertis ont connu une hausse importante comparativement à 2019. Au cours du trimestre, les prix des produits se sont progressivement raffermis par rapport à ceux de 2019, car les coûts de la résine ont continué à augmenter au-dessus du cours le plus bas atteint plus tôt en 2020. Étant donné qu'Imaflex n'a aucun contrat à long terme avec ses clients, elle est en mesure d'ajuster la tarification des produits en fonction des coûts des intrants, même s'il y a habituellement un délai de 30 jours entre le moment de l'augmentation du prix de la résine et le moment de la révision des prix appliqués aux clients.

Les produits d'exploitation se sont élevés à 86,7 millions de dollars pour l'exercice 2020, soit une hausse de 6,9 % comparativement à ceux de 2019, tandis que le total des volumes de vente de films extrudés en fonction du poids a augmenté de 9 % d'une année sur l'autre. La croissance a été stimulée par des volumes de ventes robustes d'emballages souples, ainsi que par l'intensification des ventes de films agricoles et de produits convertis, partiellement compensée par la baisse des prix causée par les pressions concurrentielles continues et la baisse des prix de la résine.

Marge brute

La marge brute pour le trimestre est demeurée nettement supérieure à celle des années précédentes, s'établissant à 4,5 millions de dollars, soit 20,6 % des ventes, comparativement à 2,6 millions de dollars et à 14,1 % des ventes en 2019. Cette amélioration s'explique en grande partie par l'impact positif de l'échelle sur l'activité, les produits d'exploitation supplémentaires ayant un effet assez significatif sur les marges en raison de la diminution de l'incidence de la main-d'œuvre et des frais généraux par rapport aux ventes.

La marge brute de l'exercice 2020 a été notamment plus élevée, atteignant 16,6 millions de dollars ou 19,1 % du chiffre d'affaires, comparativement à 11,0 millions de dollars et 13,5 % du chiffre d'affaires en 2019. Cette augmentation est due aux mêmes facteurs décrits pour le trimestre. De plus, au cours de la première partie de 2020, Imaflex a bénéficié de fluctuations favorables des taux de change.

Charges d'exploitation

Les charges de vente et administratives se sont établies à 1,5 million de dollars pour le quatrième trimestre de 2020, en baisse de 13,4 % comparativement à 1,7 million de dollars en 2019, en raison principalement d'une diminution des frais administratifs. Ceci, combiné à un chiffre d'affaires plus élevé pour le trimestre en cours, a également généré une baisse des charges de vente et d'administration en pourcentage des ventes d'un exercice sur l'un autre, qui se sont établis à 6,6 % pour le quatrième trimestre de 2020, comparativement à 8,9 % l'année précédente.

Pour l'année civile 2020, les charges de vente et d'administration se sont élevées à 7,1 millions de dollars, en légère hausse comparativement à 7,0 millions de dollars en 2019, en raison de l'augmentation des commissions de vente résultant d'un chiffre d'affaires plus élevé d'un exercice sur l'un autre. En raison du chiffre d'affaires plus élevé pour l'exercice 2020, les charges de vente et d'administration en pourcentage des ventes ont diminué par rapport à 2019, s'établissant à 8,2 % pour l'année civile 2020 comparativement à 8,7 % en 2019.

En raison essentiellement de la dépréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien, Imaflex a enregistré une perte de change et autres pertes de 1,0 million de dollars au quatrième trimestre de 2020, alors qu'elle avait enregistré une perte de 0,4 million de dollars en 2019. Cela a créé un écart défavorable de 0,6 million de dollars d'un exercice sur l'autre. Une perte ponctuelle de 0,1 million de dollars est incluse dans le trimestre en cours, liée à la cession d'actifs.

Pour l'exercice 2020, Imaflex a enregistré une perte de change et autres pertes de 0,5 million de dollars, comparativement à une perte de 0,9 million de dollars en 2019, culminant dans une variation favorable en glissement annuel. La majeure partie des gains et des pertes de change de la Société n'ont pas d'effet immédiat sur la trésorerie et est liée en grande partie à des soldes intersociétés pour lesquels Imaflex peut contrôler le moment de règlement.

RAIIA et résultat net

Le résultat net s'est établi à 1,7 million de dollars pour le quatrième trimestre de 2020, en hausse de 454,1 % par rapport aux 0,3 million de dollars réalisés au cours de l'exercice précédent. L'amélioration d'un exercice sur l'autre découle principalement de l'augmentation de la marge brute et à la baisse des charges administratives au cours du trimestre actuel, partiellement contrebalancées par l'augmentation des pertes de change et autres pertes par rapport à 2019.

Pour l'exercice 2020, le résultat net s'est élevé à 6,3 millions de dollars, soit une hausse de 313,3 % par rapport à l'exercice précédent. L'augmentation est attribuable à la hausse du bénéfice brut et la diminution des pertes de change en 2019.

Le RAIIA s'est établi à 2,8 millions de dollars, soit 12,8 % du chiffre d'affaires pour le trimestre en cours, en nette hausse comparativement à 1,5 million de dollars et 7,8 % du chiffre d'affaires en 2019. À taux de change constant, le RAIIA s'est établi à 3,7 millions de dollars (16,7 % du chiffre d'affaires) pour le quatrième trimestre de 2020, en hausse de 99,1 % comparativement à 1,8 million de dollars (9,8 % du chiffre d'affaires) en 2019.

Pour l'exercice 2020, le RAIIA s'est établi à 12,3 millions de dollars, soit 14,2 % du chiffre d'affaires, en hausse par rapport à 6,3 millions de dollars et 7,7 % du chiffre d'affaires en 2019. Compte non tenu de l'incidence du taux de change, le RAIIA s'est établi à 12,8 millions de dollars (14,7 % du chiffre d'affaires) pour l'année civile 2020, en hausse de 78,7 % par rapport aux 7,1 millions de dollars (8,8 % du chiffre d'affaires) de 2019.

Liquidités et ressources en capital

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, avant les variations du fonds de roulement et la charge d'impôt, se sont élevés à 3,8 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2020, comparativement à 1,8 million de dollars au cours de l'année précédente. Compte tenu des variations du fonds de roulement et des impôts payés, les flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation se sont élevés à 2,2 millions de dollars pour le trimestre en cours, comparativement à 2,7 millions de dollars en 2019. La diminution par rapport à 2019 est en grande partie attribuable aux variations des créances clients et autres débiteurs et des stocks.

Pour l'exercice 2020, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, avant les variations du fonds de roulement et la charge d'impôt, se sont élevés à 12,8 millions de dollars, comparativement à 7,2 millions de dollars en 2019. Compte tenu des variations du fonds de roulement et de la charge d'impôt, les flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation s'élèvent à 12,0 millions de dollars pour l'année civile 2020, comparativement à 9,7 millions de dollars pour l'année précédente.

Au 31 décembre 2020, Imaflex disposait d'environ 15,2 millions de dollars de trésorerie pour ses activités d'exploitation, dont 3,2 millions de dollars de trésorerie et la totalité des 12,0 millions de dollars disponibles sur sa ligne de crédit renouvelable.

Mise à jour sur ADVASEAL®

Tel qu'il a été annoncé précédemment, il reste à Imaflex une étape à franchir avant de présenter le dossier d'inscription pour l'approbation par l'EPA d'ADVASEAL® en tant que nouvelle formulation de pesticide physique. Quatre des cinq ingrédients actifs (« ingrédients actifs » ou « MAQT »3) utilisés dans ADVASEAL® proviennent d'Asie et ne sont pas encore inscrits aux États-Unis. Pour simplifier leur inscription en tant que pesticides génériques, Imaflex a retenu les services d'un laboratoire pour prouver leur équivalence avec les MAQT déjà inscrites et commercialisées aux États-Unis. À l'avenir, le fait de détenir notre propre inscription des MAQT devrait nous conférer une plus grande autonomie dans la commercialisation d'ADVASEAL®, tout en nous rendant moins dépendants d'un fournisseur en particulier. Les travaux progressent bien et Imaflex est en bonne voie de présenter le dossier d'inscription de la MAQT et d'ADVASEAL® vers l'été 2021.

__________________ 3 Une matière active de qualité technique (« MAQT ») est utilisée pour la fabrication de préparations commerciales pesticides et contient, outre la matière active pure, des quantités mineures d'impuretés.

Répercussions de la COVID-19 - Toutes les installations sont pleinement opérationnelles et fonctionnent à leurs niveaux d'activité habituels

La COVID-19 n'a toujours pas d'incidence importante sur les activités; la Société ne connaît en outre aucun problème important quant aux comptes clients ou aux retards de ses fournisseurs et de ses réseaux de distribution. Imaflex est considérée comme un fournisseur essentiel en raison du rôle important que ses produits occupent dans la protection et la conservation de l'intégrité des produits, plus particulièrement dans les secteurs de l'alimentation et de l'emballage. Toutes les installations sont pleinement opérationnelles et fonctionnent à leurs niveaux d'activité habituels et aucun projet important d'immobilisations n'a été arrêté. Chacune des installations a la possibilité d'augmenter son volume de production si cela s'avérait nécessaire en raison de l'interruption des activités d'une autre installation ou d'une hausse de la demande. La Société suit de près l'évolution de la situation et applique de robustes mesures de prévention pour protéger ses employés, ses clients et son entreprise.

Perspective de la direction

« Les conséquences futures de la COVID-19 sur nos activités, notre situation financière et nos résultats demeurent incertaines et imprévisibles », a indiqué M. Abbandonato. « Une éclosion à l'une de nos installations, des commandes reportées, des difficultés de paiement de la part de clients, ou encore des retards du côté des fournisseurs ou des réseaux de distribution pourraient nous affecter. Cependant, ces risques sont considérés comme temporaires et, compte tenu d'un solide bilan et grâce à une équipe dynamique, la Société est bien positionnée pour relever les défis qui se présentent. »

« Imaflex exerce ses activités dans un environnement de prix concurrentiels. Cela dit, nous pensons que notre clientèle diversifiée et nos investissements pluriannuels dans la croissance et l'innovation nous placent en position de force, comme en témoignent les solides résultats financiers observés tout au long de 2020. L'avantage et l'impact de notre échelle croissante devraient également se poursuivre, les ventes supplémentaires se répercutant de manière assez significative sur le résultat net. À l'avenir, notre bilan solide et nos flux de trésorerie importants nous offrent également la flexibilité financière nécessaire pour acheter plus facilement des immobilisations et envisager d'éventuelles acquisitions. »

Mesure non conforme aux IFRS

Dans le présent communiqué de presse, la direction de la Société a recours à une mesure non conforme aux IFRS, soit le RAIIA (résultat avant intérêts, impôts et amortissement) et le RAIIA excluant les gains et pertes de change.

Même si le RAIIA est une mesure non conforme aux IFRS, la direction, les analystes, les investisseurs et bon nombre d'autres intervenants financiers l'utilisent afin d'évaluer le rendement et la gestion de la Société sur les plans financiers et de l'exploitation. Toutefois, les investisseurs ne doivent pas interpréter le RAIIA comme une mesure de remplacement du bénéfice net déterminé en conformité aux IFRS comme un indicateur de la performance de la Société. La méthode de calcul du RAIIA utilisée par la Société peut différer de celles qui sont utilisées par d'autres entreprises, et il ne doit donc pas être pris isolément.

À propos d'Imaflex Inc.

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États-Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com.

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimatifs de la Société que ces énoncés prospectifs expriment ou sous-entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé dans SEDAR à www.sedar.com et dans la section Information investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com. La Société précise qu'elle n'a aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

