Notre dynamisme commercial se poursuit; solide rendement du chiffre d'affaires et du bénéfice net

Faits saillants du premier trimestre de 2021

Produits d'exploitation de 24,9 millions de dollars, une augmentation de 18,5 % par rapport aux produits d'exploitation de 21,0 millions de dollars en 2020

Une marge brute qui s'est chiffrée à 4,6 millions de dollars (soit 18,4 % des ventes), une augmentation de 13,9 % par rapport à la même période en 2020, alors qu'elle s'établissait à 4,0 millions de dollars (19,2 % des ventes)

RAIIA 1 de 3,5 millions de dollars, une diminution de 26,9 % d'un exercice à l'autre en raison de l'effet de change

de 3,5 millions de dollars, une diminution de 26,9 % d'un exercice à l'autre en raison de l'effet de change Compte non tenu des mouvements de change, le RAIIA s'est établi à 3,8 millions de dollars, une augmentation de 23,2 % par rapport à 2020

Résultat net de 2,0 millions de dollars (soit 0,04 $ par action 2 ), comparativement à 3,1 millions de dollars (soit 0,06 $ par action 2 ) à l'exercice précédent

), comparativement à 3,1 millions de dollars (soit 0,06 $ par action ) à l'exercice précédent Clôture du trimestre avec un solde de trésorerie de 5,5 millions de dollars (soit 0,11 $ par action2), une augmentation par rapport à la fin de 2020 alors que ce solde s'établissait à 3,2 millions de dollars

MONTRÉAL, le 26 mai 2021 /CNW Telbec/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV: IFX) annonce de solides résultats financiers consolidés pour le premier trimestre (T1) clos le 31 mars 2021 et fournit une mise à jour de ses activités. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

« L'élan positif que l'on a pu observer en 2020 s'est poursuivi dans le premier trimestre de 2021 et Imaflex a encore une fois affiché d'impressionnants résultats, » a indiqué M. Joe Abbandonato, président et chef de la direction d'Imaflex. « Nous prévoyons que cette tendance continuera, car nous demeurons en bonne position pour tirer parti des efforts que nous avons déployés depuis plusieurs années en vue d'étendre nos activités, et ce, grâce à nos partenariats avec des clients de longue date. »

__________ 1 RAIIA : Résultat avant intérêts, impôts et amortissement. Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS » qui suit. 2 Résultat de base et dilué par action.

Faits saillants financiers consolidés (non audités)







Trois mois clos le 31 mars En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action

(ou tel qu'indiqué) 2021 2020 Variation







Produits d'exploitation 24 920 21 031 18,5 % Marge brute 4 590 4 029 13,9 % Charges de vente et administratives 1 718 1 896 (9,4) % Pertes (gains) de change 298 (1 682) (117,7) % Résultat net 1 952 3 092 (36,9) % Résultat net par action de base 0,04 0,06 (33,3) % Résultat net par action dilué 0,04 0,06 (33,3) % Marge brute 18,4 % 19,2 % (0,8) pp Charges de vente et administratives (en % des produits d'exploitation) 6,9 % 9,0 % (2,1) pp RAIIA (excluant les gains et pertes de change) 3 754 3 048 23,2 % RAIIA 3 456 4 730 (26,9) % Marge du RAIIA 13,9 % 22,5 % (8,6) pp

Survol financier : trimestre clos le 31 mars

Produits d'exploitation

Les produits d'exploitation étaient de 24,9 millions de dollars pour le trimestre, une augmentation de 18,5 % par rapport l'exercice précédent. La croissance a été stimulée en grande partie par la tarification des produits, qui a continué à montrer de la fermeté et à suivre l'augmentation des coûts pour la résine. Le volume des ventes a également connu une croissance, particulièrement pour les produits convertis, bien que cette tendance ait été partiellement compensée par des mouvements défavorables au titre du taux de change.

Étant donné qu'Imaflex n'a aucun contrat à long terme avec ses clients, elle est en mesure d'ajuster la tarification des produits en fonction des coûts des intrants de la résine, même s'il y a habituellement un retard de 30 jours entre le moment de l'augmentation du prix de la résine et le moment de la révision des prix appliqués aux clients.

Marge brute

La marge brute pour le trimestre est demeurée solide, se chiffrant à 4,6 millions de dollars, soit 18,4 % des ventes, comparativement à 4,0 millions de dollars, soit 19,2 % des ventes, en 2020. Le chiffre d'affaires plus élevé a eu une incidence sur les marges pour le trimestre en cours. En outre, les fluctuations du taux de change ont été défavorables, alors qu'elles étaient favorables au premier trimestre de 2020.

Depuis le début de 2020, Imaflex génère constamment des marges plus fortes que par le passé. Cette situation est engendrée en grande partie par l'effet positif de l'élargissement des activités d'Imaflex, de sorte que les produits d'exploitation supplémentaires ont un effet assez important sur les marges en réduisant l'effet des coûts de main-d'œuvre et des coûts indirects par rapport aux ventes.

Charges d'exploitation

Les charges de vente et administratives sont demeurées sous contrôle, se chiffrant à 1,7 million de dollars pour le trimestre comparativement à 1,9 million de dollars pour la même période de l'exercice précédent. En raison des charges plus faibles et du chiffre d'affaires plus élevé pour le trimestre en cours, les charges de vente et administratives exprimées en pourcentage des ventes se sont établies à 6,9 %, une diminution par rapport à 2020 alors qu'elles s'étaient établies à 9,0 %.

En raison de la dépréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien, Imaflex a enregistré une perte de change de 0,3 million de dollars au premier trimestre de 2021, alors qu'elle avait enregistré un gain de 1,7 million de dollars en 2020. Il y a donc eu une variation défavorable de 2,0 millions de dollars d'un exercice à l'autre. La majeure partie des gains et des pertes de change de la Société n'ont pas d'effet immédiat sur la trésorerie et est liée en grande partie à des soldes intersociétés pour lesquels Imaflex peut contrôler le moment de règlement.

Résultat net et RAIIA

Le résultat net du trimestre actuel s'est établi à 2,0 millions de dollars, en baisse de 36,9 % par rapport au résultat net de 3,1 millions de dollars enregistré en 2020. Cette baisse est en grande partie attribuable à l'incidence susmentionnée du taux de change sur les activités, mais elle est partiellement compensée par la marge brute plus élevée et les charges de vente et administratives plus faibles en 2021.

Le RAIIA était de 3,5 millions de dollars, soit 13,9 % des ventes, pour le trimestre actuel, comparativement à 4,7 millions de dollars, soit 22,5 % des ventes, en 2020. En devises constantes, le RAIIA était de 3,8 millions de dollars (soit 15,1 % des ventes) pour le premier trimestre de 2021, soit une augmentation de 23,2 % par rapport au RAIIA de 3,0 millions de dollars (soit 14,5 % des ventes) au trimestre correspondant de 2020.

Liquidités et ressources en capital

Les flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation se sont chiffrés à 2,8 millions de dollars pour le premier trimestre de 2021, une hausse de 34,9 % par rapport aux 2,0 millions de dollars générés à l'exercice précédent. L'augmentation d'un exercice à l'autre est principalement attribuable aux mouvements de change sans effet sur la trésorerie, ainsi qu'à des variations des comptes à payer et autres créditeurs, partiellement compensées par la marge plus faible pour le trimestre par rapport à 2020 et par des variations des stocks.

En date du 31 mars 2021, Imaflex avait un solde de trésorerie d'environ 16,7 millions de dollars disponible aux fins d'exploitation, dont 5,5 millions de dollars en liquidités (3,2 millions de dollars au 31 décembre 2020) et une tranche de 11,2 millions de dollars disponible aux termes de sa marge de crédit renouvelable de 12,0 millions de dollars. La solidité du bilan d'Imaflex est en croissance constante, ce qui améliore considérablement la souplesse financière de la Société.

Mise à jour sur ADVASEAL®

Comme cela a déjà été annoncé, il reste à Imaflex encore une étape avant de présenter sa demande d'enregistrement en vue d'une approbation d'ADVASEAL® par la EPA à titre de nouvelle préparation de pesticide physique. Quatre des cinq ingrédients actifs (« ingrédients actifs » ou « MAQT »3) employés dans ADVASEAL® proviennent de l'Asie et ne sont pas encore enregistrés aux États-Unis. Pour simplifier leur enregistrement comme pesticides génériques, Imaflex a mandaté un laboratoire pour démontrer leur équivalence à des MAQT déjà enregistrées et commercialisées aux États-Unis. Dorénavant, le fait d'être titulaire de notre propre enregistrement de MAQT devrait nous procurer une plus grande autonomie dans le cadre de la commercialisation d'ADVASEAL®, tout en réduisant notre dépendance vis-à-vis d'un fournisseur en particulier. Imaflex continue de viser l'été 2021 pour la présentation de sa demande d'enregistrement de MAQT et d'ADVASEAL®.

_________ 3 Une matière active de qualité technique (« MAQT ») est utilisée pour la fabrication de produits finis de pesticides et contient, outre la matière active pure, des quantités mineures d'impuretés.

Répercussions de la COVID-19 -- Toutes les installations sont pleinement opérationnelles et fonctionnent à leurs niveaux d'activité habituels

La COVID-19 n'a toujours pas d'incidence importante sur les activités; la Société ne connaît en outre aucun problème important quant aux comptes clients ou aux retards de ses fournisseurs et de ses réseaux de distribution. Imaflex est considérée comme un fournisseur essentiel en raison du rôle important que ses produits occupent dans la protection et la conservation de l'intégrité des produits, plus particulièrement dans les secteurs de l'alimentation et de l'emballage. Toutes les installations sont pleinement opérationnelles et fonctionnent à leurs niveaux d'activité habituels et aucun projet important d'immobilisations n'a été arrêté. Chacune des installations a la possibilité d'augmenter son volume de production si cela s'avérait nécessaire en raison de l'interruption des activités d'une autre installation ou d'une hausse de la demande. La Société suit de près l'évolution de la situation et applique de robustes mesures de prévention pour protéger ses employés, ses clients et son entreprise.

Perspective de la direction

Imaflex exerce ses activités dans un contexte concurrentiel de fixation des prix. « Cela dit, nous avons été en mesure de produire de solides résultats au cours des cinq derniers trimestres et nous entrevoyons de bonnes occasions et possibilités de croissance devant nous, » a déclaré M. Abbandonato. « Nous sommes encouragés par l'intérêt et la demande à l'égard de nos produits traditionnels et nouveaux et nous estimons que ce fait, en combinaison avec notre robuste bilan et l'ampleur croissante de nos activités, continuera d'avoir des incidences positives sur notre entreprise. »

Les conséquences de la COVID-19 sur les activités, la situation financière et les résultats d'Imaflex demeurent incertaines et imprévisibles. Une éclosion à l'une des installations de la Société, des commandes reportées, des difficultés de paiement de la part de clients, ou encore des retards du côté des fournisseurs ou des réseaux de distribution pourraient avoir des incidences sur notre rendement. Cependant, ces risques sont considérés comme temporaires et, compte tenu d'un solide bilan et grâce à une équipe dynamique, la Société est bien positionnée pour relever les défis qui se présentent à l'avenir.

Assemblée générale annuelle

En raison de préoccupations en matière de santé publique qui perdurent au sujet de la COVID-19, Imaflex tiendra une assemblée générale annuelle virtuelle en direct exclusivement. Celle-ci aura lieu le mercredi 16 juin 2021 à 11 h (heure de Montréal) par l'entremise d'une webdiffusion audio en direct seulement.

Tous les actionnaires seront en mesure de participer à l'assemblée. On peut trouver des renseignements sur la façon de participer dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction d'Imaflex datée du 19 mai 2021, ou encore sur le site Web d'Imaflex à l'adresse www.imaflex.com (« Actualités et événements/Événements et présentations ») et dans le profil SEDAR d'Imaflex à l'adresse www.sedar.com.

Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS

Dans le présent communiqué de presse, la direction de la Société a recours à une mesure non définie selon les IFRS, soit le RAIIA (résultat avant intérêts, impôts et amortissement) et le RAIIA excluant les gains et pertes de change.

Même si le RAIIA est une mesure non conforme aux IFRS, la direction, les analystes, les investisseurs et bon nombre d'autres intervenants financiers l'utilisent afin d'évaluer le rendement et la gestion de la Société sur les plans financiers et de l'exploitation. Toutefois, les investisseurs ne doivent pas interpréter RAIIA comme une mesure de remplacement du bénéfice net déterminé en conformité aux IFRS comme un indicateur de la performance de la Société. La définition du RAIIA utilisée par la Société peut différer de celles qui sont utilisées par d'autres entreprises, et doit donc être prise isolément.

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États-Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com .

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimatifs de la Société que ces énoncés prospectifs expriment ou sous-entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé dans SEDAR à www.sedar.com et dans la section Information investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com . La Société précise qu'elle n'a aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

