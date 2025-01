Îlot Voyageur Sud - Montréal annonce la candidature retenue dans le cadre de l'appel d'intérêt pour vendre de gré à gré l'îlot Voyageur Sud

MONTRÉAL, le 27 janv. 2025 /CNW/ - À la suite de l'appel d'intérêt qui a eu lieu récemment pour la vente de gré à gré de l'Îlot Voyageur Sud, la Ville de Montréal annonce la candidature retenue afin de passer à la prochaine étape du processus. À cet effet, la Ville a retenu la proposition conjointe soumise par UTILE et Mondev afin de réaliser à cet endroit un projet immobilier répondant à la vision et aux objectifs de la Ville de Montréal et totalisant environ 1000 logements dont plus de la moitié sont hors marché.

Ainsi, la Ville entamera prochainement les prochaines étapes avec le promoteur retenu dans le but de convenir des modalités et des conditions de la vente de l'immeuble connu sous le nom de l'Îlot Voyageur Sud (IVS), doté d'une localisation exceptionnelle près du centre-ville de Montréal, connectée au transport collectif.

« Ce projet de redéveloppement sur le site de l'Îlot Voyageur Sud est une façon concrète d'accélérer la construction résidentielle, notamment hors marché, et de répondre à la crise du logement qui sévit particulièrement dans le centre-ville. Ça montre qu'on pose des efforts inégalés pour répondre aux besoins et assurer la mixité des quartiers. Ce projet ambitieux permettra de développer plus de 1000 logements dont plus de la moitié seront abordables, à un jet de pierre du centre-ville et connectés au transport collectif. Nous sommes fiers d'avoir mis les conditions gagnantes pour offrir un projet qui dynamisera les secteurs du quartier latin et du Village, tout en assurant de l'abordabilité pérenne dans le secteur du centre-ville de Montréal », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Nous avons tous les atouts pour bâtir ici un quartier attrayant où les gens auront le goût de s'installer. Ce projet répond aux objectifs de la Stratégie centre-ville, qui fait une place importante à la revitalisation des secteurs névralgiques que sont le Quartier latin et le Village. Nous tenons aussi à maintenir le rythme avec la construction de logements familiaux et hors marché, qu'ils soient sociaux ou abordables. En utilisant les leviers à notre disposition, on veut s'assurer que des projets de logements hors marché continuent de voir le jour partout dans la métropole. Le projet de l'Îlot Voyageur Sud représente une occasion extraordinaire de développer un projet porteur qui va vraiment contribuer à relancer le quartier », a mentionné Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable des finances et de l'évaluation foncière, de l'habitation, de la stratégie immobilière, et des affaires juridiques.

« Nous sommes très enthousiastes d'avoir l'opportunité de développer ce site emblématique avec notre partenaire Mondev. Le projet que nous proposons participera à la relance du Quartier latin en plus de répondre à une diversité de besoin en habitation dans le secteur. À travers notre partenariat innovant, nous arrivons à dépasser les objectifs de l'appel à projet initial en développant sur le site 50% de logements à but non lucratif. Le Quartier latin a vu naitre UTILE et notre engagement pour y réaliser du logement étudiant est plus fort que jamais », a ajouté Laurent Levesque, président-directeur général d'UTILE

« C'est avec grande joie que nous accueillons l'appui de la Ville de Montréal à la vision que nous avons proposé pour le développement de ce site avec UTILE. Il s'agit d'un projet complexe et les défis seront nombreux. Nous sommes néanmoins confiants que les expertises de nos deux organisations seront à la hauteur pour les relever. L'innovation de notre partenariat est la clé pour permettre de livrer un projet optimal dans les meilleurs délais possible », conclut Jordan Owen, directeur et associé chez Mondev.

Vision du projet

Dans le cadre de la Stratégie centre-ville, la Ville de Montréal souhaite contribuer à sa relance économique, notamment dans les secteurs névralgiques du Quartier latin et du Village. Le redéveloppement du site de l'Îlot Voyageur Sud (IVS) en constitue l'un des éléments majeurs, notamment considérant sa localisation exceptionnelle dans l'arrondissement de Ville-Marie. Parmi les grands objectifs mis de l'avant, mentionnons le développement d'un projet structurant contribuant à revitaliser le secteur, l'offre des logements locatifs hors marché et familiaux, ainsi que l'implantation d'activités commerciales et communautaires au rez-de-chaussée de l'immeuble.

Le projet retenu

La proposition qui a été retenue prévoit un immeuble entre 14 et 20 étages totalisant plus de 1000 unités d'habitation locatives. Parmi les logements abordables, environ 430 seront destinés à la clientèle étudiante. La Maison des gens de lettres, un complexe unique d'habitation sociale porté par une alliance d'acteurs du milieu littéraire et communautaire, permettra également à 100 logements à but non lucratif de voir le jour. Le projet présenté prévoit également des espaces commerciaux et communautaires au rez-de-chaussée. Il va donc permettre d'élargir l'offre d'activités commerciales et communautaires, accessibles à la collectivité et adaptées aux besoins du secteur.

Montréal tient à remercier les groupes qui ont répondu dans un court délai à l'appel d'intérêt lancée par la Ville. Les deux propositions reçues présentaient des projets de très grande qualité.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

