illy lance une boutique en ligne pour les délices des Canadiens amateurs de café

NEW YORK, 1er août 2019 /CNW/ - illycaffè, le leader mondial du café durable de haute qualité et entreprise familiale de café établie à Trieste, en Italie, rendue à la troisième génération, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son commerce électronique au Canada qui devient ainsi le quatorzième pays à se voir consacrer une boutique en ligne directement en service aux consommateurs. Accessible en français et en anglais, la boutique canadienne offre toute la gamme des produits illy, à commencer par le café, dans divers formats, notamment en emballages unitaires, ainsi que les machines à expresso, les tasses de la collection illy Art, les abonnements mensuels au café (à venir prochainement), les accessoires, le thé Dammann Frères, et plus encore.

Au cours des dix dernières années, le Canada a vu augmenter régulièrement la consommation de café de haute qualité. En effet, selon l'Association du café du Canada, les boissons à base d'expresso, en termes de pénétration du marché, ont augmenté de 10 % depuis 2014 chez les adultes.

En 1999, illy a lancé sa première boutique en ligne, devenant ainsi l'une des premières grandes marques de café à se mettre à l'heure du commerce électronique. Ce faisant, elle a simplifié la vie des consommateurs en ce qu'ils peuvent trouver facilement les produits illy et bénéficier, en tout confort, de la livraison à domicile. Chaque boutique en ligne illy, disposée en fonction des préférences locales, joue un rôle stratégique avec d'autres points de vente, dont plus de 250 magasins et cafés traditionnels détenus par illy et en franchise dans 43 pays autour du globe.

« Cette expansion est mutuellement bénéfique en ce qu'elle offre aux clients canadiens un nouveau moyen pratique de se procurer nos produits et d'en profiter », a déclaré Barry Sheldon, président et chef de l'exploitation d'illycaffé Amérique du Nord. « Le Canada a témoigné de son affection pour notre marque au fil des ans, preuve, s'il en est, de notre leadership dans la création de produits novateurs et de qualité, ainsi que de notre engagement à maintenir les normes de durabilité et d'éthique les plus élevées. »

Comme toutes ses boutiques en ligne, la boutique canadienne illy est facile à parcourir et offre un très grand choix de café, de machines à café et d'autres produits que recherchent de plus en plus les amateurs d'aujourd'hui, avertis et à cheval sur la qualité. Au premier chef se place le légendaire mélange illy, fait des meilleurs grains d'arabica disponibles dans une gamme de torréfaction et de formats, dont des grains entiers, des moutures variées pour le café filtre, la moka (cafetière à pression) et l'expresso, ainsi que des emballages unitaires comprenant des capsules iperEspresso, des capsules compatibles et des dosettes K-Cup® Pod. L'offre de produits comprend également des cafés d'origine unique Arabica Selection, de nombreux accessoires et cadeaux pour le café, notamment des machines à café unitaire illy, la célèbre collection illy Art mettant en vedette des artistes de renom et le programme d'abonnement mensuel au café illy très pratique (à venir prochainement).

Pour célébrer le lancement, illy offre un rabais de 10 $ sur tout achat de 75 $ ou plus, entre le 1er et le 22 août, le code CANADA faisant foi à la caisse. Les clients canadiens de la boutique en ligne peuvent également courir leur chance de gagner une machine illy X1 iperEspresso Anniversaire 1935 en acier inoxydable, une caisse de café et un ensemble tiré de la collection illy Art (valeur totale au détail : 1 000 $). Pour courir votre chance, rendez-vous sur le site bit.ly/illyCanadaSweeps.

Pour faire vos achats chez illy, au tout nouvel emplacement en ligne, rendez-vous sur illy.com/canada ou illy.com/canada-fr.

À propos d'illycaffè

illycaffè est une entreprise familiale italienne, fondée à Trieste en 1933, qui s'est engagée à offrir le meilleur café au monde. illy, la marque de café la plus cosmopolite du monde, produit le mélange illy unique, 100 % arabica, composé de 9 des meilleures sélections d'arabica sur la planète, qui fait les délices des amateurs puisque, chaque jour, plus de 7 millions de tasses sont servies dans plus de 140 pays, tant dans les cafés, les restaurants et les hôtels les plus réputés qu'au bureau et à domicile. illy est devenue le précurseur par excellence de l'expresso et, forte de ses trois innovations importantes, est considérée comme le chef de file de la science et de la technologie du café. En 1991, illy a remis au Brésil le premier « Prix Ernesto Illy pour un café expresso de qualité », faisant figure alors de pionnier dans le sourçage direct, le partage de savoir-faire et le paiement d'un prix élevé pour une qualité optimale, et ce, sur la base de partenariats adossés aux principes du développement durable. Par ailleurs, soucieuse de promouvoir et de répandre sa culture, la société a fondé l'Université du café offrant aux producteurs, aux baristas et aux amateurs de café une formation théorique et pratique complète couvrant tous les aspects du produit. Tout ce qui est labellisé « made in illy » se trouve rehaussé par la beauté et l'art, deux valeurs fondatrices de la marque, en partant de son logo -- conçu par l'artiste James Rosenquist -- jusqu'à la célèbre collection illy Art composée de plus de 100 tasses conçues par des artistes de renom international. En 2018, la société, alors qu'elle comptait 1 294 employés, a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 483 millions d'euros. Il existe environ 259 boutiques et magasins illy monomarques dans 43 pays.

FRANCIS FRANCIS®, ILLY® et le logo illy sont des marques déposées d'illycaffè S.p.A. via Flavia 110-34147 Trieste - Italie. © 2019 illy caffè North America, Inc. Tous droits réservés. © 2019 Keurig Green Mountain, Inc. Keurig, K-Cup et le logo K sont des marques de commerce de Keurig Green Mountain, Inc. utilisées avec permission.

