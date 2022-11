ILLUXI INVESTIT 600 000 $ EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AVEC LE SUPPORT DE PROMPT

MONTRÉAL, le 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - illuxi est fière d'annoncer que Prompt a octroyé, par le biais du programme Innovation, géré par Investissement Québec au nom du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), une subvention de 300 000$ pour intégrer l'intelligence artificielle à sa plateforme technologique.

« Nous sommes très heureux d'avoir déposé un projet rassembleur d'une réelle application de l'intelligence artificielle et surtout de la confiance que Prompt et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie nous ont conférée. Nous allons travailler de concert avec Funartech et Polytechnique Montréal pour le développement de ce projet ambitieux. Sans cette aide qui représente 50% des coûts de projet, nous n'aurions pu envisager de faire ce projet », explique Philippe Richard Bertrand, président et chef de la direction chez illuxi.

« Imaginez qu'une entreprise puisse sauver 25% en temps de formation pour ses employés! En intégrant l'intelligence artificielle à un environnement numérique d'apprentissage, nous croyons que c'est possible! Les économies de temps et d'argent pourraient être substantielles, sans oublier que la formation est un outil important face à la pénurie de main-d'œuvre et à la croissance économique. L'intelligence artificielle permettra à chaque apprenant d'avoir un parcours d'apprentissage numérique personnalisé en fonction des compétences qui lui manquent pour accomplir son travail en fonction du profil de compétence recherché », explique Marc-André Lanciault, vice-présidente et chef des technologies chez illuxi.

« L'utilisation de l'intelligence artificielle est l'une des solutions pour répondre aux défis que la rareté de main-d'œuvre présente. Et quand on peut s'en servir pour améliorer la formation de nos employés, c'est une combinaison gagnante. Il faut développer plus de projets innovants comme celui d'illuxi pour soutenir la croissance économique du Québec », souligne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« C'est toujours un privilège pour PROMPT de collaborer avec l'équipe dynamique et compétente d'illuxi. Leur innovation est un exemple concret des bénéfices qui sont reliés à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer le partage et la transmission des compétences », conclut Nicolas Bergeron , directeur de programme, intelligence artificielle chez Prompt.

À propos d'illuxi

illuxi produit, héberge et diffuse des parcours de formation pour faciliter l'échange des connaissances en organisation grâce à sa plateforme SaaS et ses services d'accompagnement. La plateforme technologique illuxi permet également de gérer l'apprentissage des employé·e·s et de commercialiser des formations en ligne.

À propos de Funartech

Funartech est une startup en intelligence artificielle (IA), pionnière dans l'hybridation de l'apprentissage automatique et de la recherche opérationnelle qui repousse les limites de l'IA non seulement au niveau pratique (optimisation de processus industriels de 20% à 40%) mais aussi théorique (nouvelles façons de combiner différents domaines de l'IA).

À propos Prompt

Prompt est un des 9 regroupements sectoriels en recherche industrielle (RSRI) spécialisé dans le secteur des nouvelles technologies et technologies de l'information. Par le biais de programmes de financements (intelligence artificielle, cybersécurité, Quantique, 5G, etc.) du MEI, sa mission est d'accélérer la collaboration entre les mondes entrepreneuriaux et scientifiques, propulser l'innovation québécoise à l'avant-garde, et accroître l'avantage concurrentiel du Québec dans le monde. Depuis 20 ans, Prompt a financé près de 400 projets pour une valeur totale de 360 M$ . En 2021-2022 c'était 106 projets financés pour une valeur totale de projet de plus de 71 M$.

SOURCE Intelligence Illuxi Inc.

Renseignements: Intelligence illuxi, [email protected]