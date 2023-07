IL Y A CINQUANTE ANS, LE CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME ÉTAIT CRÉÉ

QUÉBEC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Il y a 50 ans, jour pour jour, le Québec assistait à la création du Conseil du statut de la femme.

« Depuis un demi-siècle, les présidentes, les membres du Conseil et les équipes se sont succédé dans le but commun de conseiller le gouvernement, de porter un regard d'ensemble sur les enjeux d'égalité, d'informer la population de manière rigoureuse, et de contribuer de façon constructive à l'action législative. Cet anniversaire est d'ailleurs l'occasion de réaffirmer notre attachement à un Québec fier de ses valeurs », affirme la présidente du Conseil, Me Louise Cordeau C.Q.

Création du Conseil

Le 6 juillet 1973, par la création d'un organisme public d'étude, de consultation et d'information, l'Assemblée nationale du Québec pose à l'unanimité un geste concret en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. La création du Conseil du statut de la femme s'inscrit dans la continuité des actions que les femmes et les groupes de femmes de tous horizons ont menées pour la reconnaissance de leurs droits.

Aujourd'hui, par leur rigueur et leur pertinence, les recherches, les analyses et les interventions publiques du Conseil, soutenues par les vues de son magazine Gazette des femmes, contribuent à la réflexion collective, et à la mise en œuvre de politiques équitables et égalitaires.

Reconnaître l'apport historique du Conseil

Le 23 mai dernier, le Conseil marquait l'histoire à nouveau! La création du Conseil du statut de la femme a été désignée comme événement historique, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Une reconnaissance pérenne et hautement symbolique, qui souligne de manière forte sa contribution au changement social et à la progression constante des droits des femmes au Québec.

Cinq décennies, cinq legs collectifs

Tout au long de l'année 2023 - et même au-delà -, le Conseil part à la rencontre des Québécoises et des Québécois par le biais de plusieurs productions originales. À la fois rassembleuses et porteuses d'avenir, les actions déployées dans le cadre du 50e anniversaire du Conseil s'articulent dans une perspective d'éducation et de sensibilisation.

Pour plus d'informations sur les activités en cours et à venir, consultez la section csf.gouv.qc.ca/50-ans.

