OTTAWA, ON, le 20 mars 2023 /CNW/ - Comme il ne reste moins de deux semaines pour présenter une demande, nous encourageons les locataires à faible revenu à profiter du supplément unique à l'Allocation canadienne pour le logement avant la date limite du 31 mars 2023. Ce paiement unique de 500 $ vise à aider les personnes seules et les familles à faible revenu qui ont de la difficulté à payer leur loyer.

Depuis que le gouvernement du Canada a lancé la prestation le 12 décembre 2022, plus de 600 000 locataires au Canada ont déjà reçu leur paiement unique. Comme il reste moins de deux semaines pour présenter une demande, le temps presse pour les personnes et les familles admissibles. Les demandes ne seront plus acceptées après le 31 mars 2023, il est donc important de les soumettre le plus tôt possible.

Pour être admissibles au supplément unique de l'Allocation canadienne au logement, les demandeurs doivent avoir produit leur déclaration de revenus de 2021. Ils doivent avoir un revenu familial net ajusté de 35 000 $ ou moins pour les familles, ou de 20 000 $ ou moins pour les individus, et avoir payé au moins 30 % de leur revenu familial net ajusté de 2021 pour le loyer au cours de l'année civile 2022. Des détails supplémentaires sur la prestation et les critères d'admissibilité sont disponibles à l'adresse suivante : Canada.ca/prestation unique pour le logement.

Il est important de noter que le supplément unique à l'allocation canadienne pour le logement est distinct de l'allocation canadienne mensuelle pour le logement, qui est cofinancée et administrée par les provinces et les territoires. Cette prestation unique n'aura aucune incidence sur l'admissibilité actuelle ou future à d'autres prestations fédérales fondées sur le revenu, notamment la Prestation nationale pour les travailleurs, la Prestation canadienne pour enfants, le crédit pour la taxe sur les produits et services et le Supplément de revenu garanti.

Les personnes admissibles au supplément unique à l'Allocation canadienne pour le logement peuvent rapidement et facilement présenter une demande par l'entremise de Mon dossier de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Faits en bref :

Si vous faites votre demande par l'entremise de Mon dossier ou par téléphone, et que vous êtes inscrit au dépôt direct, vous pouvez recevoir votre paiement dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables.

Les demandeurs qui ne peuvent pas faire leur demande en ligne peuvent contacter l'ARC au 1-800-282-8079 pour compléter leur demande avec un agent qualifié.

Les demandeurs qui s'inscrivent à Mon dossier de l'ARC peuvent y accéder pour présenter une demande de prestation. Elles n'ont pas à attendre que leur code de sécurité soit envoyé par la poste.

Les demandeurs peuvent également accéder en toute sécurité à Mon dossier ARC à partir de leur compte Mon dossier Service Canada sans avoir à ouvrir une nouvelle session ou à revalider leur identité.

Un formulaire de demande en ligne est aussi disponible pour les personnes qui ne peuvent pas ouvrir une session dans Mon dossier de l'ARC ni s'y inscrire. Ce formulaire ne permet pas de modifier les renseignements personnels et bancaires. Les demandeurs qui ont besoin de mettre à jour leur adresse, leur état civil ou leurs informations de dépôt direct doivent faire leur demande par l'intermédiaire de leur compte Mon dossier Service Canada ou par téléphone.

Les demandeurs qui ont récemment produit leur déclaration de revenus pour 2021 pourraient ne pas être en mesure de présenter leur demande à temps par l'entremise de Mon dossier ARC ou par téléphone, car l'ARC n'a peut-être pas encore reçu leur déclaration dans ses dossiers. Dans ce cas, ils doivent présenter leur demande à l'aide du formulaire de demande en ligne au plus tard le 31 mars 2023.

