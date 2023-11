Envie d'être plus heureux? Selon un sondage national, dire « bonjour » à quelqu'un que vous ne connaissez pas au moins une fois par semaine vous rendra plus heureux.

TORONTO, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Les personnes qui saluent des étrangers au moins une fois par semaine sont trois fois plus susceptibles d'être heureuses que celles qui ne le font pas, selon un sondage mené par le GenWell Project en partenariat avec l'Université de Victoria. Cette statistique surprenante et encourageante a servi de catalyseur au lancement de la semaine Abordez un inconnu du GenWell Project. Du 20 au 26 novembre, la semaine Abordez un inconnu visera à sensibiliser les gens aux bienfaits d'interagir avec des étrangers et offrira aux Canadiens une raison et une occasion de le faire. Parfois, nous avons besoin d'un coup de pouce pour faire le premier pas!

Les découvertes au sujet des bienfaits de parler à des inconnus proviennent de l'Enquête canadienne sur les liens sociaux, un sondage national sur les liens humains durant la COVID-19 et la postpandémie qui fournit un certain nombre d'informations afin de mieux comprendre l'importance des liens sociaux pour surmonter la solitude, l'anxiété et l'épuisement professionnel liés à la pandémie.

« En grandissant, nous nous avons toujours dit de ne pas parler aux étrangers. Pour les jeunes enfants, c'est un conseil sécuritaire. À mesure que nous vieillissons et que nous devenons un peu plus mondains, les effets positifs de l'interaction avec ceux que nous ne connaissons pas peuvent être assez puissants, à la fois pour nous et pour la personne à qui nous parlons », a déclaré Pete Bombaci, fondateur du projet GenWell. « Parler à des inconnus est une approche différente pour tisser des liens et créer un sentiment d'appartenance dont nous pourrions avoir besoin alors que nous sommes à la fin de la pandémie mondiale. C'est saisir l'occasion que beaucoup d'entre nous ont chaque jour de faire une différence dans notre propre vie et dans celle des autres, par le simple fait de dire bonjour, de sourire ou d'entamer une conversation avec un étranger. »

Les découvertes sur les impacts positifs d'aborder des étrangers ne sont qu'une des nombreuses conclusions de l'Enquête canadienne sur les liens sociaux, qui a été menée avec l'aide de 3 800 participants provenant partout au Canada, du 27 avril au 1er juin 2021. Parmi les autres points intéressants, citons :

60 % des participants ont déclaré se sentir seuls plusieurs fois par semaine.

Près de la moitié (46 %) déclarent se sentir seuls tous les jours.

Le taux de solitude est supérieur à 45 % pour toutes générations confondu.

Plus de 90 % des Canadiens ont indiqué qu'ils voulaient passer au moins une heure avec leurs amis et leur famille.

75 % ont indiqué qu'ils voulaient passer au moins une heure avec leurs collègues et leurs voisins durant la semaine.

« La semaine Abordez un inconnu encouragera les Canadiens à communiquer avec le voisin qui porte toujours une paire de gants pour jardiner, avec le promeneur de chiens qui a un adorable bouledogue français, avec le barista aux cheveux roses et avec toutes les autres personnes souvent inaperçues qui nous aident à nous sentir liés à notre quartier », a déclaré la Dre Gillian Sandstrom de l'Université du Sussex. « Prendre le temps de discuter vous fera sentir bien et pourra faire une réelle différence dans la journée de l'autre. De plus, ces petites discussions s'immiscent dans un tout beaucoup plus grand : un sentiment de confiance et de communauté qui profite à tous.

Pourquoi avons-nous choisi le mois de novembre pour la semaine "Abordez un inconnu"?

En lançant la semaine Abordez un inconnu, nous offrons à tous les Canadiens une raison et une motivation de parler à des inconnus cette semaine ainsi que tous les jours de l'année.

La période des fêtes est une période de l'année où les magasins, les rues, les moyens de transport et autres sont très achalandés. En prenant l'initiative durant la dernière semaine de novembre, nous espérons inspirer la création d'une société dotée d'empathie et de compassion à l'aide du lien humain, des conversations et de la compréhension du fait que nous sommes tous reliés.

L'automne est un moment important pour inspirer le lien humain chez les Canadiens, car c'est la saison avant les jours plus sombres et froids de l'hiver et la période des Fêtes. Ces deux périodes peuvent causer de la difficulté aux gens à établir et maintenir leurs liens sociaux.

Il est important de fournir aux gens des connaissances sur l'importance des liens sociaux pour leur santé mentale ainsi qu'une occasion d'agir, car nous nous remettons encore des conséquences de la pandémie mondiale.

Les recherches démontrent que les gens peuvent éprouver des difficultés durant les changements de saison. Alors, fournir une motivation et une raison aux gens d'interagir avec les autres est un moyen utile de rapprocher la population à un moment où ils en ont le plus besoin.

Nous espérons que la semaine Abordez un inconnu se mélange au plaisir des Fêtes et offre à tous les Canadiens l'occasion de ressentir un plus grand sentiment d'humanité et d'appartenance, ainsi qu'une occasion de s'épanouir. N'oubliez pas que quelqu'un qui vous est étranger aujourd'hui pourrait être un ami demain, quelqu'un qui vous apprend quelque chose, quelqu'un qui vous fait rire ou sourire, quelqu'un avec qui vous poursuivez une passion et bien plus.

Pour vous aider à créer des liens durant la semaine, voici quelques exemples de conseils pour un automne plus soudé et pour commencer la période des Fêtes de bon pied :

Créer un contact visuel peut être un bon moyen d'engendrer une interaction avec un inconnu.

Fournissez un effort de plus pour parler à quelqu'un qui semble un peu préoccupé. Ils en seront probablement reconnaissants.

Soyez alertes aux visages que vous reconnaissez sur le chemin que vous empruntez quotidiennement pour aller au travail, à la salle de sport, dans votre quartier ou lorsque vous sortez faire de l'exercice. Ces personnes que vous croisez peuvent vous mener vers un grand bonheur : elles peuvent donner lieu à une nouvelle amitié, un lien de travail, un apprentissage ou un plus grand sentiment de communauté et d'appartenance.

Prenez conscience que le simple fait de dire bonjour à quelqu'un qui éprouve des difficultés peut également procurer un plus grand sentiment d'empathie, de compassion, de lien et d'appartenance.

Si vous ne réussissez pas du premier coup, car quelqu'un ne répond pas à votre appel, essayez avec la prochaine personne que vous croisez.

Créer des liens avec des inconnus peut également être un excellent moyen pour certaines personnes introverties ou socialement anxieuses de ressentir un sentiment d'appartenance sans l'engagement que peut comprendre une longue conversation. Comme nous sommes en période d'après pandémie, nous devons comprendre où chaque individu se situe par rapport au fait de se réapproprier une bonne santé sociale et nous devons utiliser les conseils que nous avons partagés pour la semaine Abordez un inconnu.

Pour plus d'informations sur la campagne et des conseils sur la façon dont vous pouvez créer des liens, consultez www.abordezuninconnu.org.

À propos du projet GenWell

Le projet GenWell, un organisme à but non lucratif canadien et enregistré, est un mouvement mondial pour le lien humain dont la mission est de rendre le monde plus heureux et plus sain en éduquant les gens sur l'importance des liens sociaux en face à face comme mesure proactive que nous pouvons tous prendre pour notre santé, notre bonheur et notre longévité et pour ceux qui nous entourent. Nous partageons des informations, des recherches, des conseils, des outils et des messages d'encouragement sur nos réseaux sociaux et notre site Web pour aider les gens à créer des habitudes sociales saines à partir d'aujourd'hui. De plus, environ deux fins de semaine par année au printemps et à l'automne, nous organisons un événement où nous motivons les gens à tendre la main et à créer des liens en face à face avec leur famille, leurs amis, leurs voisins, leurs camarades de classe et leurs collègues. www.GenWellProject.org

