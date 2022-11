Des chefs de file de l'industrie du plastique au pays lancent « Sauvons le plastique ».

TORONTO, le 16 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, les leaders de l'industrie du plastique au pays ont lancé Sauvons le plastique, une nouvelle campagne ambitieuse démontrant que le plastique est une ressource précieuse qui, lorsque gérée de manière responsable, est essentielle à un mode de vie moderne et durable - et sera déterminante pour atteindre les objectifs climatiques nationaux. Cette campagne de sensibilisation encourage les citoyens à envisager une perspective différente sur le plastique en utilisant des informations simplifiées et fondées sur des preuves.

Il est temps de changer notre point de vue sur le plastique

Sauvons le plastique est plus qu'un simple appel à l'action, c'est un appel à un changement significatif. Une étude du gouvernement indique que près de 8 milliards de dollars de plastique envoyé dans les décharges pourraient être récupérés dans l'économie grâce à une meilleure collecte et un meilleur recyclage. En évitant la mise en décharge du plastique, nous récupérons une ressource précieuse qui nous permettra de satisfaire jusqu'à 60 % de la demande de plastique d'ici 2050 avec des plastiques recyclés. Tout en contribuant de manière significative aux actions visant à réduire les émissions de carbone et à éliminer les déchets plastiques.

« Le rôle du plastique dans notre société, bien qu'essentiel, continue de changer. L'industrie prend les devants en innovant et en investissant dans les technologies de recyclage, ainsi qu'en faisant évoluer la conception des produits et des emballages. Les plastiques continueront à jouer un rôle important dans la décarbonisation de notre économie par le biais des énergies propres, du secteur automobile, de la réduction des déchets alimentaires et de nombreuses autres utilisations. Nous pouvons faire en sorte que les plastiques soient considérés comme une ressource renouvelable qui ne se retrouve jamais dans les décharges », affirme Bob Masterson, Président-directeur général de l'Association canadienne de l'industrie de la chimie.

« Il nous incombe à tous de veiller à sauver le plastique de manière responsable, en l'empêchant de se retrouver dans les décharges et en favorisant l'innovation d'ici. La société et l'environnement bénéficieront d'un système comportant une liste harmonisée de matériaux recyclables, ce qui rendra le recyclage plus accessible pour le consommateur moyen », déclare Phillip Crowder, Directeur de la durabilité de l'entreprise chez Winpak Ltd.

Les supports visuels de la campagne sont disponibles ici .

À propos de Sauvons le plastique

Sauvons le plastique, lancée en 2022, est une campagne qui vise à encourager les consommateurs à considérer le plastique différemment : comme une ressource précieuse, gérée de manière responsable, essentielle à un mode de vie moderne et durable. Cette initiative collaborative a été créée par un groupe de leaders de l'industrie du plastique qui se sont réunis avec l'objectif commun de fournir des informations fondées sur la science et les données pour recadrer la discussion sur les plastiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter sauvonsleplastique.ca ou suivre @saveplasticca sur Instagram, Twitter et LinkedIn.

Liens:

www.sauvonsleplastique.ca

https://www.instagram.com/saveplasticca/

SOURCE Sauvons le plastique

Renseignements: Contacts médias : [email protected]