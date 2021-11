Prise de rendez-vous en ligne Pour la première fois, les clients partout au pays (à l'exception de ceux au Québec, en Alberta et aux Territoires du Nord-Ouest) peuvent s'inscrire au service de prise de rendez-vous en ligne de Walmart Canada pour prendre un rendez-vous pour se faire vacciner (offert selon la disponibilité des vaccins). Les clients peuvent s'inscrire en ligne s'ils souhaitent être avisés (par message texte) des prochains rendez-vous offerts à la pharmacie de la succursale Walmart la plus près de chez eux. Les clients admissibles peuvent aussi recevoir le vaccin contre la grippe et le vaccin contre la COVID-19 pendant qu'ils magasinent l'épicerie et les articles ménagers essentiels.

Les pharmaciens Walmart agréés sont en mesure d'administrer les vaccins contre la grippe et de la COVID-19 aux adultes (y compris les aînés) et aux enfants (certaines restrictions provinciales liées à l'âge s'appliquent) dans plus de 300 pharmacies Walmart à l'échelle nationale et 68 pharmacies Accès Pharma dans les succursales Walmart au Québec.

L'entreprise a aussi commencé à offrir des tests rapides de détection des antigènes de la COVID-19 pour les personnes asymptomatiques dans toutes les pharmacies Walmart de l'Ontario et de l'Alberta (offerts selon la disponibilité des tests). Walmart Canada a intensifié ses efforts afin d'offrir un guichet unique aux Canadiens pour combler leurs besoins croissants en matière de santé, de mieux-être et de services pharmaceutiques pendant la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement. À date, les pharmaciens de Walmart ont administré plus de 500 000 vaccins contre la COVID-19.

« Nous nous attendons à ce que le vaccin contre la grippe soit en très forte demande parmi les nouveaux patients et ceux qui reviennent, surtout à cause de la COVID-19 et de la quatrième vague, » a déclaré Mme Shelly Kiroff, vice-présidente principale, santé et bien-être chez Walmart Canada. « Les pharmaciens de Walmart sont prêts à vacciner les Canadiens contre la grippe pour contribuer à la santé et à la sécurité des communautés partout au pays. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui! »

« Chez Walmart, l'un des volets de notre mission est d'aider les Canadiens à vivre mieux. Peu importe ce qui nous attend durant la saison, nous sommes prêts à vacciner les Canadiens contre la grippe, » a affirmé M. Craig MacAlpine, pharmacien à la succursale de Leduc. « La vaccination et les habitudes que nous avons adoptées pendant la pandémie, y compris le port du masque, le lavage des mains fréquent avec de l'eau et du savon ou avec un désinfectant, et le nettoyage des surfaces, nous aideront tous à rester en santé et en sécurité cet automne et cet hiver. »

Vivez mieux

Selon Santé Canada, recevoir le vaccin contre la grippe demeure la meilleure façon de se protéger contre la grippe et de ses complications, réduisant ainsi le nombre d'hospitalisations liées à la grippe et allégeant le fardeau qui pèse sur le système canadien de soins de santé.

En 2020, plus de 180 000 vaccins contre la grippe ont été administrés dans les pharmacies Walmart et les pharmacies Accès Pharma dans les succursales Walmart au Québec; soit une augmentation de 50 pour cent par rapport à 2019. Alors que Walmart Canada prévoit que ces chiffres seront bien plus élevés cette année, les pharmaciens de Walmart s'apprêtent à administrer un plus grand nombre de vaccins.

Services de santé complets sous un même toit

Puisque 60 pour cent des ménages habitent à 10 minutes en voiture d'une succursale Walmart, les 1 300 pharmaciens agréés et affiliés de Walmart sont les fournisseurs de soins les plus accessibles, offrant des conseils spécialisés avec compassion lorsqu'il s'agit de questions relatives aux soins de santé.

Chaque année, des centaines de milliers de Canadiens bénéficient de l'appui des pharmaciens de Walmart. Leurs services font partie des soins de santé et de bien-être de Walmart, incluant aussi ceux offerts par les Centres de l'optique (dans les succursales sélectionnées), les cliniques (dans les succursales sélectionnées) ainsi que l'accès à des produits abordables favorisant une bonne santé.

