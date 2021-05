La sécurité des clients est l'une des grandes priorités de IKEA. Tous nos produits sont testés et respectent les normes et lois applicables. Malgré nos normes d'essai, des bris d'articles HEROISK et TALRIKA nous ont été signalés. Comme le contenu de ces articles peut causer des brûlures lorsque ces derniers se brisent, nous avons pris la décision de rappeler tous les bols, assiettes et tasses HEROISK et TALRIKA par mesure de précaution.

Nous ne pouvons pas traiter les retours dans les magasins qui sont actuellement fermés en raison de l'urgence sanitaire. Nous prions donc nos clients d'attendre la réouverture de leur magasin IKEA. À ce moment, ils pourront aller au service des retours et des échanges pour réclamer un remboursement complet.

Les clients ne seront pas tenus de présenter une preuve d'achat (reçu). Il n'y aura pas non plus de date limite pour retourner un article. Pour obtenir plus de renseignements et savoir si votre magasin est fermé en raison de la COVID-19, visitez le fr.IKEA.ca ou appelez IKEA sans frais au 1-800-661-9807.

IKEA remercie tous ses clients pour leur compréhension et s'excuse de tout inconvénient que ce retour pourrait occasionner.

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut se les procurer. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 374 magasins IKEA dans 30 pays, dont 14 au Canada. L'année passée, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 22,9 millions ; quant au nombre de personnes qui ont visité le site fr.IKEA.ca ou utilisé l'application IKEA, il s'est chiffré à 178,4 millions. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

