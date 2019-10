IKEA procède au rappel des bavoirs pour enfant MATVRÅ, bleu et rouge, vendus en paquet de 2, en raison d'un risque de suffocation.

La sécurité des produits qu'elle vend est une priorité pour IKEA. Tous nos produits sont soumis à des tests et sont conformes aux normes et règlements applicables. Malgré ces précautions, nous avons reçu des témoignages selon lesquels le bouton de fermeture des bavoirs pour enfant MATVRÅ, bleu et rouge, vendus en paquet de 2, pouvait se détacher et, conséquemment, présenter un risque de suffocation.

La sécurité de nos clients est capitale pour IKEA, et nous avons donc choisi d'effectuer le rappel des bavoirs pour enfant MATVRÅ, bleu et rouge, vendus en paquet de 2, de manière préventive. Le bavoir de la même collection, soit le MATVRÅ, motif fruits et légumes, vert et jaune, est sécuritaire en raison de différences au niveau de sa conception et des matériaux utilisés.

Les bavoirs pour enfant MATVRÅ, bleu et rouge, vendus en paquet de 2, peuvent être rapportés au service Retours et échanges de n'importe quel magasin IKEA pour un remboursement complet. Une preuve d'achat (reçu) n'est pas requise. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site fr.IKEA.ca ou communiquer avec le personnel IKEA en composant le numéro sans frais 1 800 661-9807.

Nous remercions tous nos clients pour leur compréhension et nous nous excusons des inconvénients.

SOURCE IKEA Canada

Renseignements: Kristin Newbigging, Responsable Relations publiques, kristin.newbigging@IKEA.com

