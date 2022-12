BURLINGTON, ON, le 21 déc. 2022 /CNW/ - IKEA demande à tous ses clients ayant en leur possession une chaise pivotante ODGER anthracite dont le numéro de tampon dateur est inférieur ou égal à 2221 d'en cesser immédiatement toute utilisation et de la rapporter dans un magasin IKEA Canada quelconque en vue d'un remboursement intégral.

IKEA procède au rappel de la chaise pivotante ODGER anthracite dont le numéro de tampon dateur est inférieur ou égal à 2221, en raison d’un risque de chute et de blessures (Groupe CNW/IKEA Canada)

Chez IKEA, la sécurité des clients est un critère incontournable. C'est la raison pour laquelle IKEA rappelle la chaise pivotante ODGER anthracite dont le numéro de tampon est inférieur ou égal à 2221 (22 correspondant à l'année et 19, à la semaine de production) en raison d'un risque de rupture du piètement en étoile, entraînant à son tour un risque de chutes et de blessures pour l'utilisateur.

IKEA conçoit ses articles en s'appuyant sur une évaluation des risques rigoureuse et un programme d'essais méticuleux pour qu'ils soient conformes à toutes les lois et les normes en vigueur dans les marchés où ils sont vendus. Nous avons toutefois constaté que le piètement des exemplaires de la chaise pivotante ODGER anthracite dont le numéro de tampon dateur est inférieur ou égal à 2221 présente un risque de rupture.

La chaise pivotante ODGER anthracite dont le numéro de tampon est inférieur ou égal à 2221 peut être retournée dans n'importe quel magasin IKEA pour un remboursement intégral. Aucune preuve d'achat (reçu) n'est nécessaire.

Le nom et le numéro du tampon dateur de l'article se situent sous le siège, moulés dans le matériau composant la chaise.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le www.fr.IKEA.ca ou appeler IKEA sans frais au 1-800-661-9807.

IKEA s'excuse pour tout inconvénient causé par ce rappel.

