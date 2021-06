Le cadre haut-parleur SYMFONISK se connecte par Wi-Fi et n'a pas besoin d'être relié à un autre appareil audio ni d'être jumelé avec d'autres articles de l'assortiment SYMFONISK ou de Sonos. Tout comme les articles SYMFONISK précédents, ce nouveau haut-parleur fait partie du système de Sonos. Les auditeurs peuvent donc accéder à plus de 100 services de diffusion continue en plus de se connecter à tous les articles de Sonos.

« Chaque haut-parleur SYMFONISK combine la qualité audio typique à Sonos et le design de IKEA en un article novateur qui n'est possible que grâce à la collaboration entre les deux entreprises, dit Sara Morris, gestionnaire de produits principale chez Sonos. Le design acoustique de Sonos permet au cadre haut-parleur de générer un son riche malgré son format compact. L'appli Sonos, quant à elle, facilite grandement l'utilisation et la configuration de l'appareil. Cette collaboration à long terme continue de faire naître de nouvelles idées qui offrent une expérience de son riche à la maison, partout dans le monde. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration afin de proposer de nouveaux articles uniques à l'avenir. »

Le cadre haut-parleur SYMFONISK sera offert dans tous les magasins de IKEA Canada et en ligne sur fr.IKEA.ca pour 249 dollars canadiens à compter du 15 juillet 2021.

À propos de l'assortiment SYMFONISK

L'assortiment SYMFONISK comprend le cadre haut-parleur Wi-Fi, la lampe de table haut-parleur Wi-Fi et le haut-parleur étagère Wi-Fi. Tous les articles SYMFONISK sont compatibles avec l'assortiment actuel de Sonos et peuvent être contrôlés par l'appli Sonos.

À propos de IKEA Canada

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix qu'ils sont à la portée de la bourse du plus grand nombre. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 374 magasins IKEA dans 30 pays, dont 14 au Canada. L'année passée, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 22,9 millions ; quant au nombre de personnes qui ont visité le site fr.IKEA.ca ou utilisé l'application IKEA, il s'est chiffré à 178,4 millions. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez fr.IKEA.ca.

À propos de Sonos

Sonos (Nasdaq : SONO) est le leader mondial en matière d'expérience audio. Sonos a inventé l'audio multipièce sans fil et offre au monde une expérience sonore novatrice en donnant accès au contenu que les gens désirent et en leur permettant de contrôler leur expérience audio d'où ils veulent. Réputée pour son expérience audio inégalée, son esthétique soignée, sa simplicité d'utilisation et sa plateforme ouverte, Sonos rend l'ensemble du contenu audio accessible pour tous. Le siège social de Sonos est situé à Santa Barbara, en Californie. Rendez-vous sur www.sonos.com pour en savoir plus.

