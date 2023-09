BURLINGTON, ON, le 13 sept. 2023 /CNW/ - IKEA demande à tous ses clients en possession d'un miroir LETTAN concerné par le rappel d'en cesser toute utilisation et de commander gratuitement des fixations murales de remplacement, ou de retourner l'article pour un remboursement complet.

Chez IKEA, la sécurité des clients est un critère incontournable. Par conséquent, l'entreprise étend le rappel pour réparation des miroirs LETTAN par mesure de précaution, en raison du risque de rupture des fixations murales.

IKEA étend le rappel pour réparation de certains miroirs LETTAN, en raison de la rupture des fixations murales (Groupe CNW/IKEA Canada) Voici un exemple d’étiquette où l’emplacement du numéro de fournisseur (21944) et du numéro de lot (2152 = Année Année Semaine Semaine) est encadré en rouge. (Groupe CNW/IKEA Canada)

IKEA élabore ses articles par l'entremise d'un programme rigoureux de tests et d'évaluation des risques, afin de s'assurer qu'ils sont conformes à toutes les lois et normes applicables sur les marchés où ils sont vendus. Malgré cela, il est venu à la connaissance de la marque que certaines des pièces servant à fixer les miroirs LETTAN au mur s'étaient brisées, ce qui a entraîné la chute inattendue de certains d'entre eux. C'est pour cette raison que tous nos clients en possession d'un miroir LETTAN concerné par le rappel sont invités à en cesser toute utilisation et à commander gratuitement des fixations murales de remplacement, ou à retourner l'article pour un remboursement complet. Aucune preuve d'achat (reçu) n'est nécessaire.

En janvier 2023, IKEA a procédé à un rappel de certains miroirs LETTAN pour réparation à cause de fixations murales défectueuses. Après une enquête approfondie et des audits complémentaires auprès de ses fournisseurs, l'entreprise a découvert que les fixations murales défectueuses sont utilisées depuis plus longtemps que ce que IKEA pensait.

Les miroirs LETTAN soumis à un rappel comprennent désormais :

tous les miroirs LETTAN dont le numéro de lot est identique ou inférieur au numéro 2105 (AASS)

les miroirs LETTAN avec le numéro de fournisseur 21944 et dont le numéro de lot est identique ou inférieur au numéro 2325 (AASS)

Le numéro de lot et le numéro du fournisseur se trouvent sur l'étiquette située au dos du miroir LETTAN.

Pour plus d'informations, visitez le site www.fr.IKEA.ca ou contactez IKEA sans frais au 1-800-661-9807 pour commander le nombre requis de fixations de remplacement portant le numéro d'article 139298/1.

Nous vous prions d'accepter nos excuses pour tout désagrément causé par ce rappel.

