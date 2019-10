IKEA et Virgil Abloh lancent la collection MARKERAD

Pour la collection MARKERAD, le créateur multidisciplinaire Virgil Abloh s'est servi de références artistiques et d'éléments déstabilisants qui sont typiques de sa démarche pour transformer des articles courants de style minimaliste classique. Ses guillemets emblématiques se trouvent dans tous les articles de la collection et ajouteront une touche d'ironie et d'humour dans les foyers.

« Je suis vraiment heureux que MARKERAD soit prête à être présentée au public. J'ai hâte de voir comment ces objets de tous les jours s'intégreront dans la maison des gens et, avec un peu de chance, les émouvront. Parce que c'est ça, la philosophie qui inspire toute la collection. De la même façon qu'on accroche une œuvre d'art au mur, l'art peut s'exprimer dans des objets comme une chaise, une table ou un tapis. C'est ce qui a été mon premier défi lorsque j'ai créé cette collection avec IKEA », dit Virgil Abloh.

L'aventure de MARKERAD a commencé en 2017 quand IKEA et Virgil Abloh ont commencé à s'interroger sur ce qui était nécessaire à une première maison et sur les styles qui répondaient aux besoins et aux aspirations de quiconque voulant donner du style à sa maison. Cela signifiait aussi d'ignorer les frontières esthétiques et de se pencher sur le résultat de la fusion de l'art contemporain et de l'art de la rue dans un même IKEA.

« Cette collaboration s'est caractérisée par la curiosité réciproque du champ d'expertise de l'autre et une authentique volonté de s'aventurer sur de nouveaux chemins. En fusionnant nos approches en matière de design, nous nous sommes mis au défi l'un l'autre de penser différemment. Nous avons ainsi créé une collection qui, je le crois, est audacieuse et contemporaine en plus d'être à l'image de notre époque », explique Henrik Most, leader créatif chez IKEA Suède.

La collection MARKERAD regroupe des produits de base nécessaires lorsqu'on meuble sa première maison. Elle comprend des meubles, comme une table, une chaise et un lit d'appoint, ainsi que de petits articles, dont une boîte à outils, une horloge et des tissus. Plusieurs de ces produits sont multifonctions. Ainsi, les lits d'appoint peuvent servir de plateforme où dormir, travailler, manger et discuter avec des gens.

Puisque MARKERAD est une collection limitée, elle sera proposée au Canada d'une façon unique. Le matin du vendredi 1er novembre, les membres de IKEA Family auront la chance d'être les premiers à pouvoir acheter des produits de la collection. IKEA Family est le programme de fidélité du détaillant. Vous pouvez vous y inscrire facilement et gratuitement sur IKEAFamily.ca.

Voici comment cela fonctionne :

À partir de 6 h, chaque magasin donnera des bracelets aux 300 premiers membres de IKEA Family qui feront la file sur place. Les portes s'ouvriront ensuite à l'heure d'ouverture normale pour permettre aux seuls membres de IKEA Family de faire leurs achats.





de faire leurs achats. La collection MARKERAD sera présentée au grand public à midi jusqu'à épuisement des stocks.

Aucun client n'aura le droit d'acheter plus de quatre articles. Les articles de la collection ne seront pas offerts en ligne ou aux centres de cueillette et de commande de IKEA Canada.

Pour en savoir plus sur MARKERAD, ainsi qu'obtenir le dossier de presse détaillé et des images à haute résolution, cliquez ici.

