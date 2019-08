IKEA Canada s'associe à Hébergement femmes Canada afin de créer des espaces de jeu pour enfants dans 14 maisons d'hébergement au pays

L'annonce d'aujourd'hui a été faite au magasin IKEA de Burlington, en présence de madame Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, de Lise Martin, directrice générale d'Hébergement femmes Canada, de Diane Beaulieu, directrice générale de la maison Halton Women's Place et de Melissa Mirowski, responsable Développement durable chez IKEA Canada; ensemble, elles ont animé une discussion à propos de l'importance du jeu dans la création de lieux sécuritaires pour les femmes et les enfants.

« Tout le monde a un rôle à jouer dans la promotion de l'égalité des genres et le soutien aux personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe. Avec les milliers de femmes et d'enfants qui se trouvent dans des refuges partout au Canada, nous avons besoin de la participation de toutes et tous. Il s'agit d'un problème commun, et ce n'est qu'en travaillant ensemble, dans le cadre de partenariats comme celui-ci, que nous pourrons réellement promouvoir l'égalité des genres. Je félicite IKEA Canada et Hébergement femmes Canada de leur leadership et de leur collaboration, et j'espère qu'ils serviront d'exemples à d'autres, en particulier dans le secteur privé, pour ce qui est d'apporter une contribution. »

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

L'organisme Hébergement femmes Canada rassemble plus de 400 maisons d'hébergement à l'échelle du pays et parle d'une seule voix lorsqu'il est question de collaborer, d'éduquer et d'innover globalement pour mettre fin à la violence contre les femmes. Selon Statistique Canada, 76 % des femmes résidant dans une maison d'hébergement et ayant des responsabilités parentales y sont admises avec au moins un enfant. Parmi ces enfants, environ 81 % sont âgés de moins de onze ans.

« Il est tout particulièrement important pour les enfants ayant été témoin ou victime

de violence familiale de se sentir en sécurité lorsqu'ils se retrouvent dans une maison d'hébergement, a expliqué Lise Martin, directrice générale d'Hébergement femmes Canada. Le jeu est un élément essentiel, il permet aux enfants d'assimiler les expériences vécus et de s'en remettre, et ces nouvelles aires de jeux personnalisées faciliteront ce processus. »

L'engagement de IKEA par rapport à l'amélioration des conditions de vie des enfants et des familles à l'échelle du globe a été en partie inspiré par la Convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU, qui stipule que chaque enfant devrait avoir le droit de jouer. Ayant réalisé certaines des plus vastes études au monde sur l'importance du jeu, IKEA croit qu'il est un élément vital de notre développement et qu'il permet de forger notre identité et de nous rendre plus forts, plus créatifs et plus dynamiques. De concert avec la Fondation IKEA, IKEA Canada appuie depuis longtemps les droits des enfants aux quatre coins de la planète, plus récemment par l'entremise de sa campagne « Jouons pour changer le monde ». Notamment, au cours des trois dernières années, elle a fait don des recettes provenant de la vente de sa collection de peluches SAGOSKATT - évaluées à environ 300 000 $ - à des organismes caritatifs locaux qui soutiennent les services à l'enfance. Dans le but d'atténuer les difficultés en matière d'égalité des genres, IKEA Canada a offert gracieusement, l'an dernier, de l'ameublement d'une valeur totale de 55 000 $ à treize organismes locaux pour femmes, dont des programmes d'aide au travail indépendant pour les femmes à faible revenu, des organismes offrant de l'hébergement aux victimes d'abus et des programmes de prévention de la violence.

IKEA Canada et Hébergement femmes Canada collaboreront avec différentes maisons d'hébergement au pays afin d'évaluer leurs besoins distincts; les deux partenaires travaillent à la conception et à la réalisation de toutes ces aires de jeu pour qu'elles soient achevées à la fin de l'année civile.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Le Groupe IKEA, chef de file mondial de l'ameublement d'intérieur présent dans plus de 29 pays, compte 357 magasins fréquentés chaque année par 817 millions de personnes. IKEA Canada possède 14 magasins, 1 établissement de commerce électronique, 5 centres de cueillette et de commande et 17 points de ramassage. L'an dernier, IKEA Canada a accueilli 30 millions de personnes dans ses magasins et 104 millions de visiteurs sur ses sites Web IKEA.ca et fr.IKEA.ca. Depuis sa fondation en 1943, IKEA a comme philosophie d'entreprise de proposer une vaste gamme d'articles d'ameublement d'intérieur esthétiques et fonctionnels à de prix si bas que le plus grand nombre peut les acheter. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, rendez-vous à fr.IKEA.ca.

SOURCE IKEA Canada

Renseignements: Kristin Newbigging, responsable Relations publiques, Kristin.newbigging@IKEA.com

Related Links

http://www.ikea.ca