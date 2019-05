IKEA Canada reconnue pour son leadership environnemental par Arbres Canada

Nos collaborateurs d'un bout à l'autre du pays se préparent pour l'activité annuelle de plantation d'arbres pour soutenir les forêts urbaines

BURLINGTON, ON, le 28 mai 2019 /CNW/ - Ce printemps, dans le cadre de son engagement envers la planète et ses habitants, le personnel de IKEA se joindra à l'organisme Arbres Canada pour planter des arbres et arbustes dans 19 collectivités différentes à travers le pays. Et pour souligner leur partenariat qui dure depuis plus de 23 ans, Arbres Canada rendra hommage à IKEA Canada en lui décernant son prix Ultime lors de l'activité de plantation qui a lieu aujourd'hui au parc LaSalle, à Burlington en Ontario. Au fil de cette collaboration entamée en 1996, les collaborateurs de IKEA Canada auront planté plus de 55 000 arbres, 18 700 plants et contribué pour plus d'un million de dollars, par le biais de l'entreprise, pour le verdissement des collectivités locales.

« Nous sommes fiers de notre long partenariat avec Arbres Canada, un organisme qui nous soutient dans nos efforts pour influencer la planète de manière positive, explique Melissa Mirowski, Responsable Développement durable, IKEA Canada. Nos collaborateurs sont nos premiers ambassadeurs en ce qui a trait au développement durable et ils sont impatients de se joindre chaque année aux gens d'Arbres Canada pour reverdir nos collectivités locales. »

Cette année, les équipes de IKEA Canada planteront des arbres dans des lieux où l'on soutient la pérennité des forêts urbaines, et où le problème de la perte d'arbres est de plus en plus grave en raison de la menace invasive d'insectes nuisibles, comme l'agrile du frêne.

« Nous sommes rendus à un point critique dans notre histoire où la protection de nos forêts urbaines devient plus importante que jamais, et c'est avec l'aide de partenaires commerciaux que nous sommes en mesure d'améliorer non seulement la santé de nos espaces verts en ville, mais aussi celle des collectivités qui en dépendent, souligne Michael Rosen, président d'Arbres Canada. Nous voulons remercier des organisations comme IKEA, pour leur leadership et leur soutien indéfectible, et sommes fiers de leur remettre cette année notre prix Ultime. »

