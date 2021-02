IKEA Canada reconnue comme l'un des meilleurs employeurs au Canada pour une sixième année consécutive

« Les gens sont au cœur des activités de IKEA, et au cours de la dernière année, nos collaborateurs ont fait preuve d'entraide, d'agilité, de rapidité et de leadership. Nous sommes fiers d'être l'un des meilleurs employeurs au Canada selon Forbes pendant une année où notre culture et nos valeurs ont compté comme jamais auparavant », a déclaré Michael Ward, PDG et chef de la durabilité, IKEA Canada.

Pendant la pandémie de COVID-19, IKEA Canada a priorisé la santé et la sécurité ainsi que les moyens de subsistance de ses 7 900 collaborateurs au pays. Au cours de la dernière année, le détaillant est fier d'avoir maintenu tous les emplois de ses collaborateurs malgré ses fermetures temporaires. IKEA a également mis en place des programmes pertinents et améliorés pour la santé physique, la santé mentale et le bien-être, de nouvelles occasions de développement, des journées santé flexibles et l'initiative [email protected] visant à développer les compétences des personnes travaillant à la maison. Pendant tout ce temps, le détaillant a continué de prendre des engagements à long terme pour soutenir sa plateforme d'égalité, de diversité et d'inclusion.

« Chez IKEA, nous nous efforçons de créer un environnement accueillant et inclusif qui valorise les différences et les contributions uniques de chaque individu », dit Tanja Fratangeli, chef du service Personnes et culture, IKEA Canada. « Nous restons engagés à faire en sorte que IKEA demeure un excellent lieu de travail et contribue sans cesse à améliorer le quotidien des collaborateurs. »

Voici quelques-unes des nombreuses raisons pour lesquelles IKEA est un excellent lieu de travail :

L'égalité des chances demeure un objectif important chez IKEA, qui souhaite refléter la diversité du Canada et créer un environnement de travail inclusif où chaque collaborateur peut être lui-même.

et créer un environnement de travail inclusif où chaque collaborateur peut être lui-même. Le détaillant s'engage à soutenir l'équité et l'inclusion ethniques et raciales pour les personnes noires, les autochtones et les personnes de couleur (les communautés PANDC) par l'entremise de partenariats, de dons à la collectivité, de formation en leadership, de ressources et de cercles de soutien aux collaborateurs.



L'accent continu sur l'égalité des sexes - 51 % des collaborateurs et des gestionnaires sont des femmes et l'équipe de gestion de IKEA Canada vise l'égalité des sexes. Le détaillant est l'un des membres fondateurs du projet Gender Equality Leadership Project (projet portant sur le leadership en matière d'égalité entre les sexes), une initiative du Global Compact Network Canada visant à éliminer les obstacles auxquels font face les femmes en milieu de travail.



L'engagement de créer un environnement accueillant, sûr et ouvert pour les collaborateurs et les communautés LGBTQ+. Cela comprend le fait de hisser le drapeau de la Fierté à l'échelle nationale pour la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie (IDAHOT), de participer aux célébrations de la Fierté et de collaborer avec des organismes comme Fierté au travail.



Le soutien aux personnes ayant vécu des expériences de réfugiés grâce à l'initiative de compétences en matière d'emploi pour les réfugiés.

En 2020, IKEA a transformé son programme traditionnel de congés de maladie pour ajouter les journées santé, qui offrent aux collaborateurs plus de souplesse pour s'acquitter de leurs responsabilités à l'extérieur du travail.

Le programme d'avantages sociaux de IKEA a été mis sur pied avec l'aide de collaborateurs de tout le pays, et il met fortement l'accent sur la santé et le bien-être. En 2020, IKEA Canada a amélioré l'admissibilité aux avantages sociaux dans le cadre de son initiative de prendre soin de ses collaborateurs.

La rémunération globale des collaborateurs inclut un programme de REER concurrentiel : TACK ! Programme de fidélisation Ingka, programme de prime axé sur le rendement, repas subventionnés, rabais accordés aux collaborateurs, uniforme payé et subvention pour bottes de sécurité.

IKEA Canada soutient ses collaborateurs à vivre de façon plus durable à la maison grâce à des défis comme celui de l'application Better Living et à de l'éducation et des outils offerts continuellement.

Des occasions continues de redonner à la communauté locale et de faire du bénévolat grâce aux efforts de soutien de #EnsembleDeToutCoeur contre la COVID-19 et aux partenariats communautaires à long terme avec Arbres Canada et Habitat pour l'humanité.

En collaboration avec la firme d'analyse Statista, Forbes a sélectionné les meilleurs employeurs du Canada selon un sondage indépendant mené auprès d'un échantillon de plus de 8 000 employés canadiens qui travaillent pour des entreprises qui emploient au moins 500 personnes dans leurs activités au Canada. Les sondages étaient anonymes et administrés dans une série de panneaux en ligne, et ils fournissent un échantillon représentatif de la main-d'œuvre canadienne. La liste qui en a découlé comprenait les 300 employeurs ayant reçu le plus de recommandations. Consultez la liste complète à l'adresse http://www.forbes.com/canada-best-employers/list

À propos de IKEA Canada

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix qu'ils sont à la portée de la bourse du plus grand nombre. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 374 magasins IKEA dans 30 pays, dont 14 au Canada. L'année passée, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 22,9 millions ; quant au nombre de personnes qui ont visité le site fr.IKEA.ca ou utilisé l'application IKEA, il s'est chiffré à 178,4 millions. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez fr.IKEA.ca .

