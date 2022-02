Il sera situé près des magasins Linen Chest et Home Sense dans le complexe commercial Faubourg Boisbriand, en plein cœur de la communauté de la Rive-Nord de Montréal. Ce sera une destination abordable et inspirante pour les résidents qui souhaitent profiter des services de planification et de l'expertise de IKEA à proximité de leur lieu de résidence. Le centre de planification de Boisbriand offrira des services de planification sur rendez-vous seulement afin d'offrir une expérience personnalisée. Il présentera une sélection d'articles soigneusement choisis que les clients pourront toucher et essayer. Les articles et les produits alimentaires IKEA ne pourront pas être emportés immédiatement.

« Depuis le début de la pandémie, plus de 60 % des Canadiens ont apporté des modifications à leur maison afin de répondre à de nouveaux besoins et de réaliser leurs rêves », affirme Eri Mathy, directrice nationale du développement commercial et de la transformation chez IKEA Canada. « La vie à la maison n'a jamais été aussi importante. Le centre de planification IKEA n'est qu'une de nombreuses façons dont nous transformons notre entreprise pour offrir de nouveaux points de contact et services aux clients afin de répondre à leurs besoins et d'offrir des articles d'ameublement abordables et pertinents. »

Le centre de planification est un espace privé où les clients peuvent entrer en contact avec les spécialistes amicaux et professionnels de IKEA et créer des agencements personnalisés qui répondent à leurs besoins et à leurs rêves. Les achats effectués au centre de planification pourront être livrés directement à la maison des clients ou être récupérés dans un point de ramassage IKEA, dont le PenguinPickUp situé au 5565, boulevard Robert-Bourassa, Laval (Québec)

Le concept de centre de planification est introduit dans le cadre de notre ambition mondiale d'offrir un nouveau monde IKEA aux clients. Il y a maintenant plus de 30 centres de planification à l'échelle mondiale, dans des villes telles que Copenhague, Berlin, Moscou, Londres et New York. Le centre de planification IKEA de Boisbriand est le premier de plusieurs centres prévus dans la région métropolitaine de Montréal. De plus amples détails sur les futurs emplacements seront communiqués dans les mois à venir.

Pour en savoir plus sur les centres de planification IKEA, visitez le https://www.ikea.com/ca/fr/stores/planning-studios/

