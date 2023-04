IKEA Canada ouvre un nouveau centre de planification et de commande à Brossard, au Québec, le 18 avril

Le détaillant d'articles d'ameublement continue d'étendre son réseau de points de rencontre clients dans la région métropolitaine de Montréal

BURLINGTON, ON, le 3 avril 2023 /CNW/ - IKEA Canada ouvrira son nouveau centre de planification et de commande à Brossard, au Québec, le 18 avril 2023, pour rendre IKEA plus accessible aux clients de la région métropolitaine de Montréal. Les centres de planification et de commande sont un point de rencontre clients axé sur les services et sont conçus pour aider les clients à simplifier leur processus de planification grâce aux connaissances d'un spécialiste IKEA.

Situé au cœur de la communauté de la Rive-Sud de Montréal, le centre de planification et de commande de Brossard rejoindra le centre commercial Quartier DIX30, le deuxième plus grand centre commercial polyvalent au Canada. Ce nouvel emplacement vise à inspirer et à soutenir la clientèle qui cherche à planifier, à commander et à acheter des agencements complexes d'ameublement pour toutes les pièces de la maison. Les clients seront en mesure de planifier des rendez-vous personnalisés avec des spécialistes IKEA compétents, et une sélection d'agencements d'ameublement pertinents se trouveront sur place pour que les clients puissent les toucher et les essayer. Les articles et les produits alimentaires IKEA ne pourront pas être emportés immédiatement.

« Nous savons que de nombreux clients de la région de Montréal doivent consacrer beaucoup de temps à leurs déplacements pour se rendre chez IKEA. C'est pourquoi nous sommes ravis de rapprocher l'expérience IKEA et notre expertise en matière d'articles d'ameublement de nos clients de Brossard, au Québec, a déclaré Sandy Evinou, directrice Zone de marché de l'Est chez IKEA Canada. Les centres de planification et de commande font partie de notre approche globale du marché pour la région métropolitaine de Montréal, qui vise à offrir de nouveaux points de contact clients et des services d'aménagement intérieur à l'échelle locale, qui répondent de façon abordable aux besoins quotidiens de nos clients. »

Le centre de planification et de commande IKEA est un espace où les clients peuvent entrer en contact avec les spécialistes amicaux et professionnels de IKEA et créer des agencements personnalisés qui répondent à leurs besoins et à leurs rêves. Les achats effectués dans un centre de planification et de commande IKEA peuvent être livrés directement au domicile des clients ou récupérés dans les points de ramassage IKEA locaux.

Les heures d'ouverture du centre de planification et de commande de Brossard seront les suivantes : du lundi au mercredi de 10 h à 18 h, du jeudi au vendredi de 10 h à 21 h et du samedi au dimanche de 9 h à 17 h.

Le concept de centre de planification et de commande est introduit dans le cadre de notre ambition mondiale d'offrir un nouvel univers IKEA aux clients. Il existe maintenant plus de 30 centres de planification et de commande à l'échelle mondiale, dans des villes telles que Copenhague, Berlin, Melbourne et Los Angeles. Le centre de planification et de commande de Brossard est le troisième de plusieurs centres prévus au Canada, dont un à Boisbriand, au Québec, et un autre à Kitchener, en Ontario.

Pour en savoir plus sur les centres de planification et de commande IKEA, visitez le https://www.ikea.com/ca/fr/stores/centre-de-planification-et-de-commande/

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 389 magasins IKEA dans 32 pays, dont 15 au Canada. L'année dernière, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 26 millions ; quant au nombre de personnes qui ont visité le site fr.IKEA.ca, il s'est chiffré à 189 millions. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca .

