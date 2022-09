IKEA Canada organise des expositions artistiques autochtones dans ses magasins partout au Canada.

En collaboration avec The Canadian Library, les expositions mettent en lumière l'histoire des autochtones et tentent d'inciter les changements positifs.

BURLINGTON, ON, le 26 sept. 2022 IKEA Canada organisera une exposition artistique de The Canadian Library pour rendre honneur aux milliers de femmes et d'enfants autochtones décédés ou portés disparus dans tous ses magasins du 30 septembre au 31 décembre 2022.

Chaque exposition présentera une bibliothèque BILLY remplie de livres recouverts de tissus inspirés de l'art autochtone. Au lieu de titres, l'endos de ces ouvrages arborera le nom des femmes et des enfants portés disparus. Les collaborateurs et les clients de IKEA peuvent en apprendre davantage sur les personnes inscrites en scannant le code QR intégré qui mène vers un recueil d'histoires compilées par des bénévoles canadiens.

« Chez IKEA Canada, nous tenons à cœur les peuples autochtones, et nous avons pour ambition de faire partie des changements à travers d'actions pleines de sens », déclare John Williams, responsable Égalité, diversité et inclusion chez IKEA Canada. « Le lancement de cette initiative lors de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, peu avant la Journée de Sisters in Spirit, est une étape importante de notre engagement envers la réconciliation avec les peuples autochtones. Notre intention est de sensibiliser les gens et de lancer des dialogues difficiles sur cette violence continue qui affecte les femmes autochtones et les personnes bispirituelles. Nous espérons que ces expositions mettront en branle des changements significatifs auprès de nos collaborateurs et nos clients.

The Canadian Library est une exposition artistique citoyenne qui commémore les femmes et les enfants métis, inuits et des Premières nations qui ont subi des abus ou qui ont perdu la vie en raison de la brutalité, et qui ont passé dans l'oubli. Les expositions dans les magasins IKEA Canada afficheront 2 250 livres et contribueront à la mission de The Canadian Library visant à préparer 8 000 livres dans tout le pays.

Cette collaboration a un puissant effet. Pouvoir sensibiliser des milliers de Canadiens et partager avec eux aura un effet boule de neige permettant de mener à une véritable réconciliation », affirme Shanta Sundarason, chef de service adjoint, The Canadian Library. « Nous remercions IKEA qui a été la première entreprise nationale à se joindre à nous dans cette grande aventure. Nous sommes impatients de voir les expositions dans les magasins cet automne avant qu'elles ne trouvent un véritable foyer dans une plateforme artistique éducationnelle. »

Cette exposition est l'une des nombreuses initiatives de la stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones de IKEA Canada, établie en 2021. Élaborée en conformité avec le plan d'égalité du détaillant et en consultation avec la communauté autochtone, cette stratégie continuera son déploiement au cours des prochaines années sous trois principaux piliers : l'apprentissage et l'éducation, la collaboration et l'amplification du message, et la réciprocité avec la communauté autochtone.

MyLearning - Dans le cadre de son engagement envers la réconciliation avec les peuples autochtones, IKEA Canada a également établi un partenariat avec 4 Seasons of Reconciliation afin d'offrir une formation de développement professionnel en ligne à tous les collaborateurs IKEA à partir du 30 septembre. Développé en partenariat avec la First Nations University of Canada (un collège fédéré de l'Université de Regina), les aînés autochtones, les gardiens du savoir traditionnel, et les survivants des pensionnats, 4 Seasons of Reconciliation offre aux participants des connaissances de base sur la vérité et la réconciliation tout en approfondissant la compréhension de l'histoire et les connaissances sur les réalités actuelles des autochtones.

Apprenez-en davantage sur les expositions de The Canadian Library dans les magasins IKEA Canada au Fr.IKEA.ca/LaCanadianLibrary.

