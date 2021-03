« Au Canada, des recherches concluent que plus des deux tiers des résidus alimentaires auraient pu être consommés, affirme Johanna Andren, cheffe du marketing de IKEA Canada. Sachant qu'une telle quantité de déchets est produite dans la pièce la plus importante de la maison, nous avons entrepris d'encourager les Canadiens et les Canadiennes à donner une nouvelle vie aux restants de nourriture et de proposer des façons créatives de réduire le gaspillage chez soi. »

En collaboration avec des chefs et cheffes de renom comme Adrian Forte, Craig Wong et Trevor Bird, Cuisiner avec les retailles représente des cultures et des influences culinaires diverses tout en mettant de l'avant un engagement véritable vis-à-vis l'alimentation durable. Chaque collaborateur a proposé cinq recettes pour ce livre qui sera offert gratuitement sur fr.IKEA.ca/Retailles ainsi que sur iBooks d'Apple et Google Play Books. La version numérique est offerte à tous, mais les membres IKEA Family auront accès aux 50 recettes en format électronique avant tout le monde et courront automatiquement la chance de gagner un exemplaire papier du livre de 214 pages.

Environ 2,2 millions de tonnes de nourriture se gaspillent chaque année, seulement au Canada. IKEA Canada est déterminée à agir pour réduire le gaspillage alimentaire dans les foyers canadiens comme dans ses restaurants et points de service alimentaires. Dans ses cuisines, à l'échelle nationale, l'entreprise a déjà réduit le gaspillage de nourriture de 31 pour cent et elle est en bonne posture pour atteindre une réduction de 50 pour cent du gaspillage alimentaire d'ici la fin de l'année.

« Les aliments sont des biens précieux, d'une immense valeur. On croit que tous ceux qui jouent un rôle dans la chaîne alimentaire peuvent travailler à prévenir et à réduire le gaspillage, estime Melissa Barbosa, directrice du développement durable chez IKEA Canada. En créant des solutions inédites et en nous inspirant de la passion de nos collègues et clients, on peut contribuer à résoudre l'enjeu du gaspillage alimentaire chez nous, au Canada. »

Afin d'appuyer le livre Cuisiner avec les retailles, IKEA va lancer les #DimanchesCuisinerAvecLesRetailles: une série de tutoriels de cuisine en direct sur Instagram Live, animés par les chefs participants ce printemps. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : fr.ikea.ca/Retailles

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des tout premiers détaillants qui se sont spécialisés dans les meubles pour la maison. L'entreprise propose une gamme variée d'articles d'ameublement aussi tendance que fonctionnels à des prix si modiques qu'ils sont véritablement à la portée du plus grand nombre. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui compte 374 magasins IKEA dans 30 pays, dont 14 au Canada. L'an dernier, 2,9 millions de personnes ont visité un magasin IKEA au Canada et 178,4 millions ont consulté le site fr.IKEA.ca ou utilisé l'application IKEA. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, axée sur l'amélioration du quotidien d'un maximum de personnes. L'entreprise s'efforce de concrétiser cette vision par des interventions communautaires locales et des initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez fr.IKEA.ca.

