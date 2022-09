La maison, c'est la vie positionne le détaillant comme un catalyseur qui aide les Canadiens à se connecter à leur nouvelle vie à la maison

BURLINGTON, ON, le 12 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, IKEA Canada est fière de dévoiler un nouvel énoncé de mission qui s'inscrit dans la vision de l'entreprise, soit améliorer le quotidien du plus grand nombre. Fondée sur la phrase La maison, c'est la vie (Bring Home to Life en anglais), la nouvelle image de marque vise à raconter des histoires fascinantes sur la façon dont les articles et les services IKEA aident les gens à donner vie aux espaces qui comptent le plus pour eux.

IKEA Canada met en place une nouvelle communication narrative de la marque pour inspirer les Canadiens. (Groupe CNW/IKEA Canada)

Le sens que nous donnons au mot « maison » a changé ces dernières années. Nous avons également constaté des préoccupations croissantes concernant l'accessibilité financière et la durabilité de la maison, ce qui signifie que cette dernière est de moins en moins un sanctuaire pour beaucoup. Le nouveau slogan de IKEA Canada, La maison, c'est la vie, va au-delà des attributs fonctionnels et sert de plateforme pour montrer comment la marque apporte plus que des solutions rationnelles aux espaces. La maison, c'est la vie démontre que IKEA peut faciliter les débats animés en famille, favoriser les moments de soins personnels, inspirer le développement durable et servir de moteur au joyeux chaos du quotidien.

« Étant donné que tant de gens voient la maison d'une nouvelle façon, nous avons jugé important que nos communications de marque reflètent ce changement et évoquent le rôle que joue IKEA au-delà de ses articles bien conçus, a déclaré Johanna Andren, chef du marketing chez IKEA Canada. Grâce à une narration émotionnelle et authentique, IKEA peut inciter les Canadiens à rétablir un lien avec leur maison et les aider à voir le potentiel de la vie qu'ils y mènent. »

La campagne nationale intégrée de lancement de La maison, c'est la vie s'articule autour d'un film réconfortant qui suit une famille de nouveaux arrivants alors qu'ils aménagent leur nouvel appartement et la vie qui fera de cet espace un foyer. L'idée est que les clients utilisent IKEA pour reconstituer les moments de leur vie. Le film de lancement sera diffusé pour la première fois sous la forme d'un message publicitaire de 60 secondes lors des Emmy Awards 2022 et sera accompagné d'une reprise de la chanson Your Songd'Elton John par AHI, l'auteur-compositeur-interprète nommé aux prix Juno.

Chez IKEA, les histoires inspirent tout, de la conception des articles aux décors des magasins. Les histoires ont également contribué à motiver les collaborateurs interfonctionnels qui ont participé à l'élaboration et à la mise en œuvre de la marque La maison, c'est la vie.

« En plaçant le récit au cœur de ce nouvel énoncé de mission, nous avons saisi l'occasion d'établir des liens avec nos collaborateurs et de mettre en valeur la contribution individuelle et collective qu'ils apportent tous à la transformation de nos articles en souvenirs et en moments de connexion dans les foyers de nos clients », note Tanya Bevington, chef des communications chez IKEA Canada.

À partir d'aujourd'hui, les nombreux Canadiens commenceront à voir la campagne intégrée de lancement La maison, c'est la vie. Elle sera diffusée à la télévision sous forme de contenu publicitaire de longue durée, sous forme de vidéos en ligne, de panneaux d'affichage traditionnels et 3D, ainsi que sur les réseaux sociaux et sur des canaux appartenant à IKEA, notamment les bulletins électroniques IKEA Family, le site fr.IKEA.ca et dans tous les magasins IKEA du pays.

La maison, c'est la vie remplace l'ancien slogan et concept de marque du détaillant, Que de belles possibilités, et figurera dans toutes les communications et les campagnes futures de la marque. Pour en savoir plus sur l'énoncé de mission La maison, c'est la vie, visitez le fr.IKEA.ca/BringHomeToLife.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 389 magasins IKEA dans 32 pays, dont 14 au Canada. L'année dernière, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 21,2 millions ; quant au nombre de personnes qui ont visité le site fr.IKEA.ca, il s'est chiffré à 236 millions. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca .

SOURCE IKEA Canada

Renseignements: Lisa Huie, Responsable des relations publiques, IKEA Canada, [email protected]