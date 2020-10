« Lors de l'une des journées de magasinage les plus importantes de l'année, nous voulons que la conversation passe de la consommation de masse à la circularité de masse, et nous souhaitons montrer comment la vie durable peut être accessible et abordable pour tout le monde », a déclaré Melissa Barbosa, directrice du développement durable chez IKEA Canada. « Ce Vendredi fou, nous redéfinirons les économies en inspirant les Canadiens et en leur permettant non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de l'eau, de l'énergie ainsi que des ressources, mais aussi de réduire leur gaspillage. »

Des meubles aux aliments, de la production à la livraison et de l'énergie aux investissements, IKEA transforme son modèle d'affaires pour devenir de plus en plus durable, et la campagne du Vendredi fou n'est qu'une étape dans le cheminement du détaillant pour devenir totalement circulaire et positif pour le climat d'ici 2030. Pour ce faire, IKEA concevra des produits uniquement avec des matériaux renouvelables et recyclés. Elle offrira aussi aux clients de nouvelles façons d'acquérir des produits IKEA, de les entretenir et d'en prolonger la durée de vie avant de les transmettre, et elle joindra ses forces à celles d'autres organisations et personnes qui partagent la même détermination pour le changement.

Pour réduire le nombre d'articles d'ameublement jetés chaque année, le programme Revendez-les de IKEA permet aux clients de faire une demande de vente de leurs produits IKEA en bon état en échange d'un crédit en magasin. Le mobilier est alors revendu dans le rayon Tel quel ou donné afin d'être utilisé une deuxième fois. Faisant partie du programme de fidélisation IKEA Family, le programme Revendez-les a connu un fort engagement des Canadiens depuis son lancement au début de 2019. Le détaillant continue d'élargir son offre circulaire en testant un programme de dons de matelas avec des banques de meubles et en offrant un programme de recyclage de cuisine avec Habitat pour l'humanité dans lequel les clients peuvent faire don de leur ancienne cuisine pour obtenir un crédit d'impôt. De plus, IKEA a éliminé progressivement les plastiques à usage unique de sa gamme d'articles d'ameublement et a récemment lancé un guide de produits durable « à point vert » pour aider les consommateurs à trouver des produits et des agencements les aidant à vivre de façon durable à la maison.

« Chaque année, les produits IKEA sont présents dans des millions de foyers canadiens, nous avons la responsabilité d'aider nos clients à vivre un meilleur quotidien en respectant les limites de notre planète grâce à des agencements simples et abordables », a déclaré Melissa Barbosa, directrice du développement durable chez IKEA Canada. « Nous nous engageons à aider nos clients à réduire l'empreinte de leur domicile sur le climat en développant constamment les produits et les services que nous offrons afin de réduire la consommation d'énergie, la consommation d'eau et la production de déchets. »

La campagne du Vendredi fou chez IKEA Canada se déroulera de la mi-novembre à la fin du mois ; plus de détails à venir. Pour rester à jour, visitez le fr.IKEA.ca/BlackFriday.

* La valeur de revente est évaluée par l'équipe de IKEA Canada après une vérification de l'état du produit.

