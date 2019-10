IKEA Canada lance le nouveau programme de fidélisation IKEA Family

Le nouveau programme propose aux clients des avantages uniques et des récompenses améliorées et vise à offrir une expérience d'achat abordable et personnalisée

BURLINGTON, ON, le 30 oct. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, IKEA Canada annonce le déploiement national de son nouveau programme de fidélisation IKEA Family. Plaçant l'expérience client au cœur de l'initiative, le programme offre de tout nouveaux avantages et récompenses afin d'appuyer les consommateurs canadiens qui choisissent IKEA pour faire leurs achats. Le programme réinventé est entièrement informatisé, de l'adhésion en ligne à l'émission d'une carte numérique offrant des avantages uniques en magasin et en ligne. Ces avantages incluent une boisson chaude offerte gracieusement au restaurant IKEA, des rabais exclusifs aux membres, des ateliers d'inspiration, des événements de magasinage exclusifs, un accès au programme de revente de IKEA et plus encore. Inspiré par la clientèle, le nouveau programme IKEA Family a été piloté avec succès dans le magasin de Burlington un peu plus tôt cette année et est maintenant en vigueur dans tout le pays.

« Nous voulons que le programme IKEA Family soit la meilleure façon pour nos clients de vivre l'expérience IKEA », explique Michael Kotsidis, directeur de l'engagement et de la fidélisation chez IKEA Canada. « En repensant le programme de façon à mieux comprendre nos clients, nous nous assurons que IKEA demeure un endroit idéal pour magasiner tout en répondant à la demande croissante de personnalisation et de pertinence du marché de la vente au détail. »

En s'appuyant sur le succès des événements de vente existants - dont la fameuse soirée pyjama et le super party maison - IKEA Family propose de nouvelles expériences, des événements locaux et des ateliers en magasin, avec comme principal objectif de partager l'expertise en matière d'ameublement maison du détaillant avec le plus grand nombre. Le 1er novembre, les membres IKEA Family auront pour la première fois l'occasion de découvrir la collection très attendue MARKERAD, créée en collaboration avec le designer de renommée mondial, Virgil Abloh. IKEA Family est également au cœur du programme de revente qui permet aux clients de proposer la revente de leurs produits IKEA légèrement usagés en échange d'un crédit en magasin. Ce service de recyclage au caractère écologique donne une seconde vie à certains produits et a reçu plus de 25 000 demandes depuis son lancement un peu plus tôt cette année.

L'adhésion à IKEA Family est gratuite et simple sur IKEAFamily.ca. La liste des avantages IKEA Family ne cesse de s'allonger et comprend entre autres :

Des rabais exclusifs aux membres

Une boisson chaude gratuite au restaurant IKEA

La participation au programme de revente IKEA

Un accès exclusif à des ateliers et à des événements gratuits

La participation au tirage mensuel d'une carte-cadeau de 100 $

Une protection gratuite contre le bris de 14 jours

Un 30 minutes supplémentaire à Småland

Des projets locaux

Un bulletin exclusif

IKEA continue de faire évoluer son programme IKEA Family en y ajoutant des avantages, des récompenses et des possibilités d'engagement à la lumière des commentaires et des interactions avec les clients.

IKEA Canada poursuit également sa transformation visant à devenir le plus important détaillant de meubles pour la maison multiplateforme, et à offrir une expérience client accessible, abordable et durable. Afin de mieux répondre aux besoins des clients pressés, IKEA a récemment introduit des services flexibles et plus abordables, tels que Cliquer + Ramasser à 5 $.

