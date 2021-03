« Nous savons que vivre de manière plus durable est une priorité pour les Canadiens. Avec la nouvelle boulette végétale, nous sommes fiers de proposer une option saine, délicieuse, abordable et durable à la boulette de viande traditionnelle - à seulement 4 % de l'empreinte climatique, a déclaré Danielle Beauchesne, responsable, Services alimentaires du pays. Nous sommes persuadés que la boulette végétale convaincra même les plus sceptiques des consommateurs de viande de privilégier les options végétales.

Les Canadiens peuvent désormais déguster la boulette végétale à la maison - grâce à des sacs congelés en vente pour seulement 6,99 dollars dans les épiceries suédoises (situés près de la caisse) dans tout le pays. Le plat de boulette végétale est également offert au même prix dans tous les restaurants IKEA du pays. Il est servi de manière classique avec de la purée de pommes de terre, des brocolis, des airelles rouges et de la sauce à la crème. Les clients peuvent choisir de manger sur place ou de prendre leurs repas à emporter, en fonction de ce qui est offert dans leur région et il leur est conseillé de vérifier en ligne à l'avance ce qui est ouvert dans leur magasin local.

Créées en 1985, les boulettes de viande sont une véritable icône de IKEA, avec plus de 1,375 million d'assiettes de boulettes de viande servies chaque année au Canada. En 2015, les boulettes végétales et les boulettes de viande de poulet ont été lancées, suivies par les boulettes de saumon en 2018. La boulette végétale est la dernière nouveauté de la famille des boulettes de viande. Elle est une source d'inspiration et permet aux clients de choisir une option délicieuse et plus durable, à un prix abordable. En plus de la boulette végétale, les clients peuvent également déguster le hot-dog végétal dans les bistros IKEA du pays et la glace molle végane à la fraise qui fait partie des dernières offres végétales du détaillant.

À propos de IKEA Canada

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 374 magasins IKEA dans 30 pays, dont 14 au Canada. L'année passée, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 22,9 millions ; quant au nombre de personnes qui ont visité le site fr.IKEA.ca ou utilisé l'application IKEA, il s'est chiffré à 178,4 millions. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez fr.IKEA.ca.

