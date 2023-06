Une nouvelle application de réalité mixte permet aux clients de donner vie à leur maison grâce à des aménagements personnalisés.

BURLINGTON, ON, le 20 juin 2023 /CNW/ - IKEA Canada lance Kreativ, la nouvelle expérience intuitive qui permet aux clients d'intégrer pleinement des agencements et de visualiser leurs propres espaces de vie. IKEA Kreativ combine les décennies d'expertise de la marque en matière de vie à la maison aux dernières technologies de l'informatique spatiale, de l'apprentissage automatique et de la réalité mixte 3D.

« IKEA Canada est passionnée par la volonté d'aider les gens à améliorer leur vie à la maison. C'est pourquoi nous cherchons constamment à ajouter de la valeur à l'expérience de nos clients, à la fois en ligne et hors ligne, a déclaré Carmen Ciesielski, directrice Aménagement d'intérieur et design chez IKEA Canada. IKEA Kreativ vise à renforcer nos efforts omniplateformes pour créer des agencements innovants, tout en permettant aux consommateurs de visualiser de manière créative comment aménager leur maison idéale. »

La technologie de base de IKEA Kreativ a été développée par Geomagical Labs, spécialiste de l'IA (intelligence artificielle) originaire de la Silicon Valley, que le Groupe Ingka (IKEA Retail) a racheté en avril 2020. Cette expérience conviviale a pour but d'inspirer les clients, de faire place à leur créativité et de les aider à visualiser l'apparence, l'agencement et la fonction des meubles dans une pièce de leur maison, grâce à une expérience interactive réaliste.

Avec IKEA Kreativ, accessible dans l'application IKEA et en ligne sur fr.IKEA.ca, les clients peuvent :

Découvrir les articles IKEA dans des salles d'exposition 3D. Les clients peuvent découvrir les articles IKEA, les agencements et les idées d'aménagement dans plus de 50 salles d'exposition 3D, accessibles sur la nouvelle page d'aménagement de IKEA Kreativ.

Les clients peuvent découvrir les articles IKEA, les agencements et les idées d'aménagement dans plus de 50 salles d'exposition 3D, accessibles sur la nouvelle page d'aménagement de IKEA Kreativ. Parcourir les articles IKEA dans un décor réaliste. Les clients peuvent rapidement échanger, déplacer, faire pivoter, empiler et suspendre les articles IKEA afin de choisir les options idéales.

Les clients peuvent rapidement échanger, déplacer, faire pivoter, empiler et suspendre les articles IKEA afin de choisir les options idéales. Aménager leurs propres espaces. Grâce au IKEA Kreativ Scene Scanner MC , intégré à l'application IKEA, les clients peuvent facilement créer des répliques 3D modifiables et réalistes de leurs propres espaces, qu'ils peuvent ensuite modifier et aménager avec des articles IKEA. Les clients peuvent prendre une série de photos de la pièce, qui sont automatiquement traitées et assemblées pour obtenir une réplique interactive grand angle de l'espace, avec des dimensions et des perspectives précises. Les clients peuvent « effacer » les meubles existants de la réplique, placer de nouveaux meubles IKEA, choisir parmi d'autres options et aménager entièrement leur nouvel espace idéal.

Grâce au IKEA Kreativ Scene Scanner , intégré à l'application IKEA, les clients peuvent facilement créer des répliques 3D modifiables et réalistes de leurs propres espaces, qu'ils peuvent ensuite modifier et aménager avec des articles IKEA. Les clients peuvent prendre une série de photos de la pièce, qui sont automatiquement traitées et assemblées pour obtenir une réplique interactive grand angle de l'espace, avec des dimensions et des perspectives précises. Les clients peuvent « effacer » les meubles existants de la réplique, placer de nouveaux meubles IKEA, choisir parmi d'autres options et aménager entièrement leur nouvel espace idéal. Imaginer une meilleure vie à la maison, où qu'ils soient. Une fois que les clients ont conçu la pièce optimale, ils peuvent ajouter des articles à leur panier, enregistrer leurs idées de design sur leur compte IKEA pour plus tard et même partager leurs idées avec famille et amis pour trouver de l'inspiration et des conseils. Et comme les salles virtuelles sont stockées dans le nuage, elles peuvent être conçues de n'importe où. Les clients peuvent apporter leur plan au magasin et acheter les articles en toute confiance grâce à l'application mobile IKEA.

Les clients peuvent accéder gratuitement à l'expérience complète de design IKEA Kreativ en téléchargeant l'appli IKEA sur l'App Store d'Apple, Google Play, ou en visitant fr.IKEA.ca.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui dirige 389 magasins IKEA dans 32 pays, dont 14 sont situés au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 21,2 millions de personnes dans ses magasins et 236 millions de personnes ont visité le site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

