IKEA Canada lance des casiers de collecte accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les magasins de la région du Grand Toronto

« Maintenant plus que jamais, nos clients veulent des services rapides et sans contact qui conviennent à leurs horaires chargés », explique Liz Wilson, chef de la distribution clients chez IKEA Canada. « Le lancement des casiers de collecte dans nos magasins de la région du Grand Toronto appuie notre démarche visant à rendre le magasinage chez IKEA encore plus accessible, abordable et pratique pour les Canadiens. »

Les casiers de collecte IKEA sont situés à l'extérieur du magasin dans le stationnement pour que les clients puissent y accéder facilement. L'accès aux casiers pour ce nouveau service ne présente pas de barrières ; il y a un écran bas et des casiers pour ranger les commandes de toute taille, des petits articles du marché à une armoire-penderie PAX complète.

Le détaillant de meubles pour la maison évolue rapidement afin de répondre aux besoins et aux attentes des clients en constante évolution, et s'efforce toujours d'offrir une expérience de commerce de détail uniforme, peu importe la façon de magasiner que les clients choisissent. Cette année, en plus du lancement des casiers de collecte, IKEA a lancé de nouveaux services, dont le service sans contact Cliquer + Ramasser en bordure du magasin et le service de planification à distance pour les cuisines, les salles de bains, les armoires-penderies et les bureaux.

La santé et la sécurité continuent d'être la priorité de IKEA Canada. Les casiers de collecte offrent une autre façon de magasiner sans contact et restent ouverts à l'extérieur des magasins IKEA d'Etobicoke et de North York, qui ont temporairement fermé leurs portes aux clients. Le service Cliquer + Ramasser en bordure du magasin reste lui aussi offert aux clients de ces magasins pour ramasser les commandes placées en ligne.

Pour en savoir plus sur les nouveaux casiers de collecte et les autres services IKEA, visitez le fr.IKEA.ca/services.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 374 magasins IKEA dans 30 pays, dont 14 au Canada. L'année passée, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 22,9 millions ; quant au nombre de personnes qui ont visité le site fr.IKEA.ca ou utilisé l'application IKEA, il s'est chiffré à 178,4 millions. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez fr.IKEA.ca .

SOURCE IKEA Canada

Renseignements: Jennifer Hughes, Partenaire commerciale, Communications, IKEA Canada, [email protected]

Liens connexes

http://www.ikea.ca