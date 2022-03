« Chez IKEA Canada, nous nous engageons à améliorer le quotidien des communautés locales et à contribuer à un avenir plus vert, plus équitable et plus durable, a déclaré Melissa Barbosa, directrice nationale, Développement durable chez IKEA Canada. Notre partenariat avec Project Forest nous soutient dans notre objectif de participer à la lutte contre les changements climatiques et à la restauration d'importants paysages naturels, tout en contribuant à nos ambitions de réconciliation à long terme avec les peuples autochtones. »

La contribution de IKEA Canada visera principalement à soutenir le projet de réconciliation écologique de Swan River. Situé dans la communauté des Premières nations de Swan River, en Alberta, ce projet vise à restaurer le paysage local en réintroduisant des espèces alimentaires et végétales traditionnelles dans la région et en redonnant aux membres des communautés la possibilité d'utiliser leurs terres de manière traditionnelle. Les principaux apprentissages et résultats obtenus tout au long du projet seront également partagés avec d'autres communautés des Premières nations en Alberta et au Canada.

« Pour assurer la pérennité de la vie sur terre, nous avons la responsabilité de protéger nos écosystèmes forestiers, a déclaré Mike Toffan, fondateur et directeur général de Project Forest. Le soutien apporté par IKEA Canada au projet Golden Ranches et au projet de réconciliation écologique de Swan River a été monumental et aidera Project Forest à atteindre son objectif de réensauvagement du paysage canadien, une forêt à la fois. »

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones de IKEA Canada, qui a été élaborée en réponse à l'appel à l'action 92 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et en consultant les communautés autochtones. Notre stratégie sera déployée au cours des prochaines années et contribuera à un environnement dans lequel le respect des droits des peuples autochtones s'intègre à l'ensemble de notre entreprise.

IKEA Canada s'est également engagée à lutter contre les changements climatiques en adoptant une approche collaborative, communautaire et de gestion des terres, qu'il s'agisse de notre partenariat à long terme avec Furniture Bank, qui facilite le recyclage des matelas, ou de notre partenariat continu avec Arbres Canada, qui soutient davantage les efforts de reboisement à l'échelle nationale.

Au printemps ou à l'été 2022, les collaborateurs IKEA Canada auront l'occasion de participer à des séances éducatives et à une journée consacrée à la plantation d'arbres dans leur région, sous la supervision de Project Forest.

