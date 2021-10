« Depuis les tout premiers jours de la pandémie, nous nous sommes efforcés de maintenir les moyens de subsistance de nos collaborateurs et de les soutenir de notre mieux. Ces efforts s'alignent sur nos valeurs et notre engagement, c'est-à-dire améliorer le quotidien du plus grand nombre, dit Tanja Fratangeli, directrice Personnes et culture, IKEA Canada. Après les mesures de santé et de sécurité que nous avons mises en place, après les journées santé que nous avons instaurées, ce don en argent n'est qu'une façon de plus de démontrer notre attachement à nos collaborateurs du Canada. »

Les collaborateurs de IKEA Canada ont contribué à l'expansion rapide des services omnicanal (p. ex., planification virtuelle, Cliquer + Ramasser en bordure du magasin) tout en s'adaptant avec une rapidité fulgurante aux besoins et aux normes de sécurité du commerce de détail d'aujourd'hui.

Michael Ward, PDG et directeur du développement durable de IKEA Canada, remarque ce qui suit : « Nous n'aurions jamais pu opérer de changements aussi profonds au cours des 18 derniers mois sans le courage, le dévouement et l'esprit d'entreprise de nos collaborateurs, qui ont su travailler ensemble pour que nous puissions respecter notre promesse : améliorer la vie à la maison de millions de Canadiens au moment où ils en ont le plus besoin. »

Les collaborateurs de tous les magasins, centres de distribution, centres de soutien clients, studios de planification et services administratifs à l'emploi de IKEA Canada le 31 août 2021 et qui le seront encore lors du paiement en janvier 2022 seront admissibles au cadeau, qui souligne les efforts exceptionnels que tous ont fournis en cette période non moins exceptionnelle. Le montant que recevront les collaborateurs admissibles sera déterminé en fonction des heures prévues au contrat.

IKEA Canada est l'un des 32 marchés où le Groupe Ingka a étendu ses activités. Elle recevra donc une part du cadeau proportionnelle à ses ventes et à ses salaires totaux. Ce cadeau unique se veut un gage d'appréciation des collaborateurs. Il fait partie du programme de rémunération globale dont jouissent les collaborateurs de IKEA Canada et qui comprend aussi des primes annuelles axées sur le rendement et une cotisation unique dans le cadre du programme de fidélisation Tack, auquel sont admissibles les collaborateurs à l'emploi du détaillant depuis au moins cinq ans.

