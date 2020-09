« Puisque les produits IKEA sont présents dans des millions de foyers canadiens, nous avons la responsabilité d'inspirer nos clients et de leur permettre d'améliorer leur quotidien en respectant les limites de la planète », a déclaré Melissa Barbosa, directrice du développement durable chez IKEA Canada. « En éliminant progressivement les piles alcalines et en nous concentrant sur notre gamme de piles rechargeables, nous faisons un pas de plus dans la réalisation de nos objectifs : offrir aux clients une solution pratique et abordable, prolonger la durée de vie des produits et des matériaux et réduire les déchets domestiques. »

Au cours de l'exercice financier 2019, IKEA a vendu près de 300 millions de piles alcalines au niveau mondial. Si tous nos clients avaient utilisé des piles rechargeables LADDA et les avaient rechargées 50 fois, ils auraient réduit leurs déchets de plus de 5 000 tonnes par année. Comme une pile LADDA peut être rechargée jusqu'à 500 fois, il est possible de réduire davantage les déchets.

Grâce aux ambitieux engagements de sa stratégie People + Planet Positive, IKEA Canada continue de transformer son entreprise pour qu'elle soit encore plus durable. Le détaillant souhaite devenir une entreprise complètement circulaire et présenter un bilan positif sur le plan climatique d'ici 2030, et ce, tout en permettant à ses clients d'améliorer leur quotidien dans le respect de la planète. L'année dernière, IKEA Canada a éliminé progressivement tous les plastiques à usage unique de sa gamme d'articles d'ameublement et a lancé le programme durable Revendez-les. Afin de promouvoir une consommation circulaire et durable, IKEA a récemment lancé son guide de produits durables. Le guide aide les consommateurs à trouver des produits et des agencements qui leur permettent d'adopter un mode de vie plus durable à la maison. Ces produits sont identifiés à l'aide d'un point vert en magasin.

