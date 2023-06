Un investissement de plusieurs millions de dollars pour soutenir l'expérience de la vente au détail pour les Canadiens aujourd'hui et dans un futur de plus en plus numérique.

BURLINGTON, ON, le 22 juin 2023 /CNW/ - IKEA Canada annonce son intention d'injecter plus de 400 millions de dollars dans des projets visant à développer les capacités de traitement des commandes dans les régions du Grand Vancouver et de Toronto. L'investissement de IKEA Canada permettra à la marque de continuer à répondre à l'évolution des modes d'achat des clients d'aujourd'hui, tout en respectant son engagement à aider les Canadiens à profiter de meilleures vies à la maison.En tant que spécialiste de la vie à la maison, IKEA se concentre sur l'accélération de la transformation de son entreprise afin d'offrir une expérience client mémorable et simplifiée à tous les points de rencontre clients.

« Chez IKEA, nous cherchons toujours à optimiser nos activités pour mieux répondre aux besoins de commodité et de rapidité de nos clients, tout en continuant à satisfaire leurs attentes en matière de meilleures vies à la maison, explique Geoffrey Macdonald, directeur financier chez IKEA Canada. Nous nous concentrons sur la transformation et le développement de nos réseaux de traitement des commandes dans les marchés clés du pays afin de nous assurer que nos articles sont disponibles pour nos clients à tout moment, où qu'ils se trouvent et quelle que soit la manière dont ils font leurs achats chez nous. »

Dans la région du Grand Vancouver, IKEA Canada s'est donné l'objectif d'accroître les capacités de traitement des commandes de son magasin IKEA Richmond. Si le projet d'agrandissement est approuvé, le magasin IKEA Richmond offrira à ses clients des services Cliquer + ramasser et de casiers de ramassage améliorés, tout en assurant la livraison par camion, par colis et dans les points de ramassage dans l'ensemble du marché du Grand Vancouver. Les plans d'agrandissement ont été développés en accord avec les objectifs de la marque en matière de climat, et la nouvelle installation permettra de raccourcir et de garantir des délais de livraison fixes aux clients, tout en réduisant les coûts et en soutenant la croissance du marché.

Dans la région du Grand Toronto, IKEA Canada prévoit de construire un nouveau centre de distribution clients en 2025 à Hamilton, en Ontario, afin de soutenir son développement dans le sud-ouest de l'Ontario. IKEA Etobicoke et IKEA Vaughan feront également l'objet d'agrandissements d'ici 2025 afin de renforcer les capacités de traitement des commandes de leurs magasins et de permettre à l'entreprise de continuer à offrir les articles les plus demandés et des délais de livraison aussi courts que possible, tout en soutenant la croissance future du marché.

Cette transformation omnicanale comprend l'introduction de nouvelles manières de faire ses achats, l'amélioration des expériences existantes en magasin, le renforcement des capacités et des services numériques, ainsi que l'optimisation des réseaux de traitement des commandes afin de garantir que, indépendamment du moment, du lieu ou de la manière dont les clients font leurs achats, leur expérience est intégrée et simplifiée. Réputés dans le monde entier pour leurs grands magasins qui proposent des inspirations d'articles d'ameublement et différents agencements, les clients peuvent magasiner et rentrer chez eux avec leurs achats en main. Aujourd'hui, ils peuvent aussi magasiner les articles et agencements abordables et durables de la marque par le biais du site Web fr.IKEA.ca et de l'application de magasinage IKEA. De plus, les clients peuvent choisir de recevoir leurs achats à travers une variété de services de ramassage et de livraison adaptés à leurs besoins et à leur budget.

Les personnes restent au cœur de la transformation omnicanale de IKEA. Alors que l'entreprise continue à placer les clients au centre de sa transformation, IKEA s'engage à investir dans ses collaborateurs au niveau national afin que le détaillant puisse offrir la meilleure expérience possible à ses clients.

IKEA Canada continue d'étendre son réseau diversifié de points de rencontre clients, y compris les centres de planification et de commande maintenant ouverts à Boisbriand et Brossard, au Québec, ainsi qu'à Kitchener, en Ontario, le premier magasin du Canada au centre-ville de Toronto et le très attendu petit magasin au Scarborough Town Centre.

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui dirige 389 magasins IKEA dans 32 pays, dont 14 sont situés au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 21,2 millions de personnes dans ses magasins et 236 millions de personnes ont visité le site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

