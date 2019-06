IKEA Canada célèbre la Fierté d'un océan à l'autre et offre près de 50 000 $ pour soutenir les organisations LGBT+ locales

L'entreprise introduit le sac KVANTING arc-en-ciel en édition limitée. Toutes les recettes serviront à appuyer Pflag Canada.

BURLINGTON, ON, le 19 juin 2019 /CNW/ - Cet été, plus de 500 collaborateurs de IKEA participeront fièrement aux célébrations de la Fierté à l'échelle nationale, célébrant ainsi l'histoire, le courage et la diversité de la communauté LGBTQ+. IKEA Canada croit que l'égalité est au cœur des droits de la personne, c'est pourquoi elle offrira près de 50 000 $ pour soutenir des organisations LGBT+ locales à l'échelle du pays, ce qui inclut des programmes destinés aux jeunes, du soutien par les pairs et des célébrations de la Fierté locales.

« Nous croyons que chaque personne a le droit d'être traitée équitablement et d'avoir des chances égales, peu importe son orientation sexuelle ou son identité de genre. Chez IKEA, célébrer la Fierté signifie que nous nous engageons à créer un environnement de travail inclusif, où tous nos collaborateurs et clients membres de la communauté LGBT+ se sentent les bienvenus, et respectés et appréciés pour qui ils sont », a affirmé Michael Ward, président, IKEA Canada.

Afin de célébrer la Fierté 2019, IKEA a créé un sac KVANTING aux couleurs du drapeau arc-en-ciel offert en quantité limitée. Toutes les recettes serviront à appuyer Pflag Canada, jusqu'à un maximum de 15 000 $. Pflag est le seul organisme national au Canada qui offre du soutien par les pairs. Son objectif est d'aider tous les Canadiens, et en particulier les membres de la communauté LGBT+ qui sont aux prises avec des problèmes liés à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre et à l'expression de genre. Les dons aideront l'organisme à fournir les outils et le matériel nécessaires à l'ouverture de sections à l'échelle du pays.

« Pour de nombreux membres de la communauté LGBTAB, Pflag Canada est leur premier point de contact dans l'acceptation de leur propre identité ou de celle d'un proche. Le soutien de IKEA Canada nous permettra de mieux servir nos bénévoles et d'accroître notre présence à l'échelle nationale, en nous concentrant sur les plus petites villes rurales qui ont vraiment besoin de plateformes et de représentation pour la communauté LGBTAB », a affirmé Omid Razavi, directeur des communications à Pflag Canada.

IKEA Canada favorise un environnement inclusif pour nos clients et collaborateurs, et est fière d'appuyer les initiatives de la Fierté suivantes :

Fournir des dons valant 20 000 $ sous forme d'articles d'ameublement à Pride Toronto pour appuyer The 519, un organisme axé sur la santé, le bien-être et la participation complète des membres de la communauté LGBT+.

S'associer à EGALE Canada afin de refaire le look de leur espace de bureau rénové avec des articles d'ameublement d'une valeur de près de 8 000 $.

Appuyer fièrement le Rainbow Resource Centre de Winnipeg , au Manitoba en leur offrant un don de 5 000 $ pour leurs programmes destinés aux jeunes.

IKEA Canada est fière d'appuyer les défilés de la Fierté à l'échelle du pays et de commanditer ceux de Toronto , de Montréal et de Vancouver .

, de Montréal et de . Partenariat avec Fierté au travail et Workplace Pride afin de créer un environnement de travail complètement inclusif.

Cette fin de semaine, nos collaborateurs de IKEA de la région du Grand Toronto participeront au 39e défilé de la Fierté annuel à Toronto. Ils appuieront également divers festivals en offrant des dons sous forme d'articles d'ameublement.

« Nos collaborateurs sont vraiment nos meilleurs ambassadeurs de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion. Leur passion pour la Fierté nous aidera à montrer l'exemple en matière d'égalité », a affirmé Sonia Sangha, responsable Égalité, diversité, et inclusion, IKEA Canada.

Le sac de magasinage KVANTING est un produit IKEA offert en édition limitée. Il sera offert en magasin et en ligne pour un temps limité (jusqu'à épuisement des stocks).

À PROPOS DE IKEA CANADA

Le Groupe IKEA, un important détaillant d'ameublement résidentiel présent dans plus de 29 pays, compte 357 magasins qui sont fréquentés chaque année par 817 millions de personnes. IKEA Canada possède 14 magasins, 1 établissement de commerce électronique, 5 centres de cueillette et de commande et 17 points de ramassage. L'an dernier, IKEA Canada a accueilli 30 millions de personnes dans ses magasins et 104 millions de visiteurs sur son site Web IKEA.ca. Depuis sa fondation en 1943, IKEA a comme philosophie d'entreprise de proposer un vaste assortiment d'articles bien conçus et fonctionnels à des prix si bas que la majorité des gens peuvent se les permettre. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, veuillez consulter le site www.IKEA.ca.

