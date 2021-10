« Notre objectif est de devenir plus accessibles aux Ontariens en les rapprochant de IKEA et en leur offrant des services pratiques qui satisferont leurs besoins grandissants en matière de vie à la maison, déclare Niclas Karlsson-Järnkrok, directeur du marché de Toronto. Les studios de planification IKEA sont l'un des moyens par lesquels nous proposons des services d'ameublement locaux et appropriés qui répondent d'une manière significative à ces besoins grandissants. »

Les studios de planification IKEA ouvriront aux adresses suivantes :

Studio de planification IKEA de Brampton : Bramalea City Centre, 25 Peel Centre Drive, Brampton, ON L6T 3R5

: Bramalea City Centre, 25 Peel Centre Drive, L6T 3R5 Studio de planification IKEA de St. Catharines : The Pen Centre, 221 Glendale Ave, St. Catharines, ON L2T 2K9

: The Pen Centre, 221 Glendale Ave, L2T 2K9 Studio de planification IKEA de London : CF Masonville Place, 1680 Richmond Street North, London, ON N6G 3Y9

Nettement plus petit qu'un magasin IKEA traditionnel, le studio de planification IKEA proposera l'assortiment d'articles IKEA complet par l'entremise de plateformes numériques en plus d'exposer une petite sélection d'articles soigneusement choisis. Il ne sera pas possible de se procurer les articles et les aliments IKEA sur place. Cependant, le studio de planification IKEA représente une destination abordable et accessible pour les résidents de l'Ontario qui désirent profiter de l'expérience de planification et de l'expertise de IKEA sans trop s'éloigner.

Ouvert pour une période de 12 à 18 mois, le studio de planification IKEA est un concept à court terme qui met les clients en contact avec les experts en planification dans des espaces pratiques et à proximité où se trouve également un lieu de ramassage. Les achats effectués à un studio de planification IKEA peuvent être expédiés directement au domicile des clients ou ramassés à un lieu de ramassage IKEA local.

Pour en savoir plus ou pour prendre rendez-vous pour une consultation de planification individuelle, consultez le site https://www.ikea.com/ca/fr/stores/design-studios/.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut se les procurer. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 374 magasins IKEA dans 30 pays, dont 14 au Canada. L'année passée, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 31 millions ; quant au nombre de personnes qui ont visité le site fr.IKEA.ca, il s'est chiffré à 117 millions. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez fr.IKEA.ca.

