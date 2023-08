Le nouveau magasin offrira plus de 2 500 articles, un service alimentaire avec l'espace gourmand suédois, ainsi

qu'une source d'inspiration infinie en matière d'ameublement, à l'image de l'effervescence de l'est de Toronto.

BURLINGTON, ON, le 9 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, IKEA Canada annonce l'ouverture de son tant attendu magasin IKEA Scarborough Town Centre le 23 août prochain. Les festivités d'ouverture débuteront à 8 h 30 à l'entrée du magasin dans le centre commercial, avant l'accueil des premiers clients à 9 h .

IKEA Scarborough Town Centre (Groupe CNW/IKEA Canada)

« Chez IKEA Canada, nous sommes en pleine transformation omnicanale avec un objectif précis : celui de continuer à satisfaire nos clients de manière accessible et sans accroc », a déclaré Niclas Karlsson-Järnkrok, directeur Zone de marché chez IKEA Canada. « En tant que spécialistes de la vie à la maison, nous espérons que notre nouveau magasin au cœur de Scarborough représentera une source pratique et accessible d'inspiration et d'expertise en matière d'aménagement de la maison. »

Le magasin de 7 489 mètres carrés promet d'offrir une source d'inspiration sans limite et une expérience d'achat fluide. Les salles d'exposition particulièrement appréciées mettront en lumière des agencements abordables et durables pour les petits espaces, qui répondent aux besoins quotidiens et aux rêves de la communauté de Scarborough et d'ailleurs. Le magasin proposera le parcours traditionnel de circulation à sens unique caractéristique des grands magasins IKEA, avec deux entrées et sorties, ainsi que des allées de caisse à chacune d'entre elles, pour une expérience d'achat simplifiée. Le magasin disposera également d'outils numériques et de services pratiques tels que l'assemblage, les retours, la livraison à domicile et un centre de planification dédié. Les articles d'ameublement plus volumineux seront exposés, et pourront être consultés et commandés en vue d'une livraison à domicile ou d'un ramassage dans des points de ramassage pratiques à travers la ville ou au point de ramassage du magasin IKEA.

Il s'agit du deuxième petit magasin lancé par IKEA Canada après le succès de l'ouverture du magasin IKEA du centre-ville de Toronto - Aura l'année dernière. Le magasin IKEA Scarborough Town Centre proposera de nombreux agencements similaires à ceux de Toronto, notamment l'espace gourmand suédois, où il sera possible de déguster des plats suédois contemporains et classiques, tels que les boulettes de viande, le hot-dog végétarien ou encore le yogourt glacé très apprécié des clients.

« Nous sommes heureux d'accueillir la communauté de Scarborough dans notre nouveau magasin. Chaque détail a été pensé en tenant compte des besoins uniques des habitants de Scarborough, qu'il s'agisse de la proximité des transports publics, des options de livraison et d'assemblage ou du large choix d'articles spécialement conçus pour leur permettre d'améliorer leur vie quotidienne à la maison », a déclaré Odette Walker, directrice de marché chez IKEA Scarborough Town Centre.

IKEA invite tous les clients de Scarborough et d'ailleurs à participer à l'opération Scarborough Link Up, qui récompensera les clients impatients présents dans la file d'attente avant l'ouverture des portes. Le personnel du magasin IKEA du Scarborough Town Centre distribuera des prix sous forme de cartes-cadeaux, à mesure que la file s'allongera. Pour courir la chance de remporter ces prix, il suffit de rejoindre la file d'attente et d'adhérer au programme de fidélisation gratuit IKEA Family. Pour en savoir plus, visitez fr.IKEA.ca/STC.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui dirige 389 magasins IKEA dans 32 pays, dont 14 sont situés au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 21,2 millions de personnes dans ses magasins et 236 millions de personnes ont visité le site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

SOURCE IKEA Canada

Renseignements: Pour les requêtes médiatiques : Heena Saini, Spécialiste Relations publiques commerciales, IKEA Canada, [email protected]