IKEA Canada agrandit son réseau de distribution en ouvrant officiellement les portes de son centre de distribution client de Kleinburg

« L'ouverture du centre de Kleinburg aujourd'hui est une étape importante pour IKEA Canada, alors qu'elle poursuit ses efforts pour devenir le plus grand détaillant multiplateforme d'ameublement pour la maison, a déclaré Liz Wilson, directrice nationale, Gestion optimale des commandes clients, IKEA Canada. En continuant de croître et d'optimiser nos réseaux de distribution, nous veillons à la croissance à long terme des activités commerciales de IKEA et nous sommes en mesure de mieux répondre aux besoins de nos clients en matière de commodité et de rapidité dans le secteur de la vente au détail, qui connaît une évolution rapide. »

Les services du centre de distribution client de Kleinburg seront axés sur la livraison en fin de parcours directement chez les clients. De plus, ils viendront compléter les services offerts par les quatre magasins IKEA et par le centre de distribution client de Mississauga, dans la région du Grand Toronto. Nous prévoyons que les clients servis par le nouveau centre noteront une réduction dans les délais de livraison : une amélioration qui s'inscrit dans la gamme élargie de services offerts par le détaillant, qui comprend la nouvelle réduction de prix pour la livraison de colis et la livraison par camion.

Ce nouvel emplacement a créé environ 120 emplois indirects et est exploité par DHL Supply Chain, le chef de file de la logistique contractuelle en Amérique qui fait partie de Deutsche Post DHL.

« Notre connaissance approfondie de l'industrie et des marchés nous place en bonne position pour aider IKEA à augmenter sa productivité et à tpujours répondre aux attentes de chaque client, à mesure qu'elles évoluent, a expliqué Jennifer Askew, vice-présidente, Exploitation, Commerce de détail, Canada, DHL Supply Chain. Notre culture de l'innovation continue permet aussi à notre équipe de tirer parti de technologies qui améliorent la productivité et de formuler des idées fondées sur les données pour favoriser une agilité et une souplesse encore plus grandes au sein de l'industrie du commerce de détail. »

IKEA souhaite avoir une incidence positive sur la planète et ses habitants. L'inauguration de ce nouveau centre de distribution dans la région du Grand Toronto permet de rapprocher le détaillant de ses clients, ce qui diminue les distances parcourues et les émissions produites par ses véhicules. IKEA a également pris un engagement mondial audacieux : avoir des véhicules entièrement électriques ou à émissions nulles d'ici 2025.

Le nouvel emplacement de Kleinburg est le quatrième centre de distribution client IKEA au Canada. L'année dernière, le détaillant a ouvert son premier centre dans la région de Vancouver. Il exploite aussi des installations dans les régions de Montréal et de Toronto.

Le Groupe IKEA, chef de file mondial de l'ameublement d'intérieur, présent dans plus de 29 pays, compte 357 magasins fréquentés chaque année par 817 millions de personnes. Au Canada, il existe 14 magasins IKEA, un établissement de commerce électronique, 5 centres de cueillette et de commande et 17 points de ramassage. L'an dernier, IKEA Canada a accueilli 30 millions de personnes dans ses magasins et 104 millions de visiteurs sur ses sites Web IKEA.ca et fr.IKEA.ca. Depuis sa fondation en 1943, IKEA a comme philosophie d'entreprise de proposer une vaste gamme d'articles d'ameublement d'intérieur esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut les acheter. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, veuillez consulter le site fr.ikea.ca.

