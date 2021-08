« Nous avons créé la gamme IKEA Home smart pour concevoir des articles qui nous permettent de vivre de façon plus équilibrée et efficace avec la technologie. Cette gamme répond également à nos besoins évolutifs à la maison », explique Mathias Karlsson, directeur Maison intelligente de IKEA Canada. « Avec le purificateur d'air STARKVIND, nous voulons que les consommateurs continuent d'intégrer des solutions d'épuration de l'air dans leur maison grâce à une technologie facile à utiliser qui se connecte à d'autres articles de la gamme IKEA Home smart. »

Utilisé seul ou connecté à la passerelle TRÅDFRI, le purificateur d'air STARKVIND peut être contrôlé et programmé à partir de l'application IKEA Home smart. Il en est de même pour ses cinq vitesses de ventilateur et son mode automatique. En mode automatique, grâce à son détecteur de qualité de l'air intégré, le purificateur d'air STARKVIND règle la vitesse de ventilateur selon la quantité de PM2,5[1] dans l'air.

« Le purificateur d'air STARKVIND est très performant. En le concevant, nous voulions que son allure soit moderne et qu'il puisse bien s'accommoder aux modes de vie changeants. Les gens peuvent choisir selon leurs besoins et préférences », indique Henrik Telander, responsable Produits chez IKEA of Sweden. « Avoir un air propre à l'intérieur est important pour la santé. Nous savons qu'il n'existe pas de solution unique pour éliminer la pollution intérieure. Nous travaillons à long terme pour apporter des changements positifs et permettre aux gens de purifier l'air à l'intérieur de leur maison. »

Le purificateur d'air STARKVIND sera offert en deux versions, un modèle autonome pour plancher et une table d'appoint multifonctionnelle. La table d'appoint sera offerte en noir ou en blanc au coût de 199 $ et le modèle autonome pour plancher sera également offert en noir ou en blanc, au coût de 139 $. Les purificateurs d'air STARKVIND seront offerts dans tous les magasins IKEA du Canada et sur fr.IKEA.ca à compter du mois d'octobre.

À propos de IKEA Canada

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix qu'ils sont à la portée de la bourse du plus grand nombre. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 374 magasins IKEA dans 30 pays, dont 14 au Canada. L'année passée, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 22,9 millions ; quant au nombre de personnes qui ont visité le site fr.IKEA.ca ou utilisé l'application IKEA, il s'est chiffré à 178,4 millions. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez fr.IKEA.ca.

_______________________________ 1 Les PM2,5 sont des particules fines qu'on peut inhaler qui mesurent entre 0,1 et 2,5 micromètres.

