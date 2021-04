Les pratiques commerciales durables du détaillant d'articles d'ameublement sont reconnues pour la 13e année consécutive

BURLINGTON, ON, le 19 avril 2021 /CNW/ - Pour la 13e année consécutive, IKEA Canada est désignée comme l'un des employeurs les plus écologiques au Canada par Mediacorp Canada Inc. en raison de son engagement envers des pratiques commerciales durables. La désignation reconnaît les employeurs qui contribuent à favoriser une prise de conscience environnementale au Canada et qui ont mis sur pied des initiatives durables exceptionnelles au sein de leur organisation.

« Chez IKEA, nous désirons faciliter l'adoption d'un mode de vie plus durable pour les Canadiens en inspirant nos clients et nos collaborateurs à changer leur quotidien et en leur offrant les moyens de le faire », a déclaré Melissa Barbosa, directrice nationale du développement durable. « Nos 7 900 collaborateurs sont nos meilleurs ambassadeurs du développement durable. Ils ouvrent la marche alors que nous nous efforçons de devenir une entreprise entièrement circulaire et d'avoir un effet positif sur le climat d'ici les dix prochaines années. »

Dans le cadre de l'engagement de son engagement visant à avoir une incidence positive sur la planète et ses habitants, IKEA Canada continue de placer le développement durable au premier plan, qu'il s'agisse des meubles, de la nourriture, de la production, de la livraison à domicile, de l'énergie ou des investissements.

Voici quelques-unes des nombreuses initiatives qui font de IKEA l'un des employeurs les plus écologiques au Canada :

À compter de l'automne 2021, le service de livraison à domicile sera effectué par l'entremise de véhicules électriques dans certains marchés du Canada . Cette initiative s'inscrit dans la volonté de IKEA Canada d'effectuer la totalité de ses livraisons par des moyens non polluants d'ici 2025.

IKEA Canada a publié le livre Cuisiner avec les retailles afin d'inspirer les Canadiens à faire preuve de créativité pour réduire le gaspillage alimentaire à la maison.

IKEA Canada éliminera progressivement toutes les piles alcalines non rechargeables de sa gamme d'articles d'ameublement d'ici octobre 2021.

IKEA Canada a récemment bonifié l'offre de plats végétaux de ses restaurants et de ses bistros, notamment grâce à la nouvelle boulette végétale IKEA, à la glace molle végétale et au hot-dog végétarien. L'entreprise désire que les options végétales représentent 50 % de l'offre de ses restaurants d'ici 2025.

Grâce à ses deux parcs éoliens en Alberta et à ses installations solaires sur les toits de plus de la moitié de ses magasins, IKEA Canada génère une énergie renouvelable équivalant à environ quatre fois l'énergie qu'elle consomme.

IKEA Canada a réduit les déchets alimentaires de ses cuisines de 31 % en 2019 et désire les réduire de 50 % en 2021.

Le programme Revendez-les de IKEA Canada donne une seconde vie aux produits légèrement usagés et favorise une expérience d'achat plus durable et un modèle d'entreprise circulaire.

IKEA Canada a soutenu plus de 80 000 Canadiens grâce à des dons d'articles d'une valeur de 1,7 million de dollars aux communautés les plus vulnérables touchées par la COVID-19, en collaboration avec diverses organisations telles que Furniture Bank.

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 374 magasins IKEA dans 30 pays, dont 14 au Canada. L'année passée, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 22,9 millions ; quant au nombre de personnes qui ont visité le site fr.IKEA.ca ou utilisé l'application IKEA, il s'est chiffré à 178,4 millions. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez fr.IKEA.ca.

