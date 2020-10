PASADENA, Californie, le 2 octobre 2020 /CNW/ - iHerb, le chef de file mondial du commerce électronique en matière de produits de santé et de beauté, s'engage à investir 100 millions de dollars américains en Russie au cours des deux prochaines années, afin de mieux servir les communautés du pays que l'entreprise a la chance de soutenir depuis bon nombre d'années.

Cet engagement prend différentes formes, comme l'exportation de produits russes, les partenariats avec des entreprises russes de logistique, l'expansion de son centre de développement technologique et la construction de centres robotisés de traitement des commandes. Un investissement de cette envergure permettra à l'entreprise de livrer des produits essentiels de santé et de soins personnels au domicile de ses clients plus rapidement et efficacement, ce qui s'inscrit dans la mission d'iHerb.

« Nous nous engageons à remplir notre mission, qui consiste à offrir à notre clientèle mondiale la meilleure sélection de produits naturels sur le marché, au meilleur rapport qualité-prix possible, et avec l'expérience de livraison la plus pratique qui soit, explique Emun Zabihi, président d'iHerb. Je suis certain que cet investissement nous rapprochera de notre mission et de ce que nous souhaitons offrir à nos précieux clients en Russie. »

L'engagement renouvelé d'iHerb en Russie lui permettra de renforcer ses relations solides avec les clients locaux et de démontrer à nouveau sa détermination à contribuer au renforcement de l'économie de la Russie, autant à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale.

iHerb a fait d'importants investissements visant à offrir le meilleur rapport qualité-prix au monde pour plus de 30 000 produits naturels de marque de qualité, expédiés directement à partir de nos installations climatisées et à la fine pointe de la technologie. Ce nouvel investissement en Russie ne fait que confirmer une fois de plus l'engagement d'iHerb sur le plan de la qualité, de l'expérience client et de la livraison sécuritaire de produits de santé et de bien-être au domicile ou au lieu de travail de ses clients.

À propos d'iHerb : iHerb est l'un des plus grands détaillants de commerce électronique aux États-Unis. La société offre à des millions de clients dans le monde 30 000 produits associés à 1 200 grandes marques. iHerb expédie ces produits dans 188 pays et territoires directement à partir d'entrepôts agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication, lesquels sont climatisés et à la fine pointe de la technologie. Depuis 1996, iHerb innove sans cesse en proposant des produits de la plus haute qualité, au meilleur rapport qualité-prix possible et livrés de pair avec l'expérience client la plus pratique qui soit.https://www.iherb.com/

