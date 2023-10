L'expert en médecine bien connu agira à titre de conseiller mondial auprès de l'entreprise pour améliorer l'accès aux produits favorisant la santé et le bien-être pour l'ensemble de la population

IRVINE, Californie, le 5 oct. 2023 /CNW/ - iHerb, une importante plateforme de commerce électronique mondiale consacrée à la santé et au mieux-être, a annoncé un nouveau partenariat avec le Dr Mehmet Oz, qui agira comme conseiller mondial auprès de l'entreprise. Compte tenu de son expérience en tant que chirurgien cardiaque, auteur de recherches médicales et animateur à la télévision, le Dr Oz s'efforcera d'aider les gens de partout dans le monde à optimiser leurs objectifs personnels en matière de santé grâce à l'éducation et à l'élimination des obstacles, qu'ils soient de nature sociale ou autre, concernant l'utilisation et à la disponibilité de produits sains de grande qualité, notamment des vitamines, des minéraux, des suppléments, des traitements de la peau et des aliments nutritifs.

Le Dr Oz et iHerb font équipe! Le partenariat vise à démocratiser l’accès aux produits améliorant la santé et le bien-être.

« Notre partenariat avec le Dr Oz repose sur la conviction commune selon laquelle la santé et le bien-être devraient être un droit universel rendu possible grâce à la compassion et à l'action collective », a déclaré Emun Zabihi, chef de la direction d'iHerb. « En tant qu'entreprise qui fournit plus de 40 000 produits de santé et de bien-être de qualité supérieure à des millions de clients dans plus de 180 pays, nous avons la portée et l'expertise nécessaires pour améliorer le bien-être des gens dans plus d'endroits et entraîner d'importants changements positifs partout dans le monde. Nous sommes ravis que le Dr Oz se joigne à iHerb alors que nous nous efforçons d'accomplir cette mission. »

Le Dr Oz, qui est un ardent défenseur des gens qui vivent « agréablement » grâce à une gamme complète de produits de santé et de bien-être, a toujours insisté auprès des consommateurs au fil des ans sur l'importance de vérifier la source et l'efficacité de leurs produits de santé et il a constamment et fermement fait part de ses préoccupations à l'égard des suppléments frauduleux.

« Tout au long de ma vie, je me suis engagé à donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main et de mener une vie plus satisfaisante », a déclaré le Dr Oz. « iHerb est le premier magasin en ligne au monde consacré aux produits de santé fiables, et je suis ravi de collaborer avec l'entreprise afin d'établir des relations avec des clients qui recherchent des solutions sécuritaires et abordables pour gérer leurs besoins en matière de santé. L'engagement d'iHerb à l'égard de la qualité, de la sécurité et de la transparence établit la norme mondiale pour la création de produits de santé et de bien-être axés sur la valeur pour les consommateurs du monde entier. »

Fondée en Californie en 1996, iHerb offre aujourd'hui un choix de choix de produits de santé, de beauté, de soins personnels et d'épicerie à plus de 10 millions de clients des quatre coins de la planète, en 16 langues. La marque se distingue de ses concurrents en offrant le meilleur rapport qualité-prix et l'expérience de magasinage la plus pratique, et en veillant à ce que ses produits soient entreposés en toute sécurité dans l'un des centres de traitement des commandes climatisés d'iHerb.

Pour en savoir plus sur le Dr Oz, visitez le https://www.iherb.com/lp/dr-oz .

À propos d'iHerb

iHerb permet aux gens d'améliorer leur santé, leur bonheur et leur bien-être. En tant que plateforme de commerce électronique mondiale, nous avons pour mission d'offrir à nos clients la meilleure sélection de produits de santé et de bien-être au meilleur rapport qualité-prix possible au monde, tout en offrant une expérience des plus conviviales. Nous croyons que la santé et le bien-être ne devraient pas être un privilège, mais un droit universel rendu possible grâce à la compassion et à notre action collective, et que tous, quels qu'ils soient et où ils se trouvent, devraient avoir facilement accès à des produits qui les aideront à vivre pleinement leur vie de façon plus saine. www.iherb.com .

À propos du Dr Oz

Le Dr Oz est un chirurgien cardiaque renommé, un auteur de recherches médicales, un animateur de télévision et une voix importante dans le domaine de la médecine et du bien-être, avec une longue liste de réalisations. Il est professeur émérite de l'Université Columbia, l'auteur de huit ouvrages à succès recommandés par le New York Times, dont le guide « YOU : The Owner's Manual », le créateur du magazine « The Good Life » de Hearst et le fondateur de HealthCorps, qui vise à éliminer les inégalités en matière de santé et à améliorer la vie des gens grâce à l'éducation et à l'autonomisation. Il a reçu de nombreux prix et honneurs tout au long de sa carrière, y compris neuf prix Daytime Emmy® pour « The Dr. Oz Show ». Il a également figuré au classement des 100 personnes les plus influentes de Time Magazine, a été nommé la célébrité la plus influente du magazine Forbes et a figuré dans la liste des 75 personnes les plus influentes du 21e siècle du magazine Esquire, entre autres. Très instruit, il détient un diplôme de premier cycle de l'Université Harvard, un doctorat en médecine et une MBA de la faculté de médecine de l'Université de Pennsylvanie et de la Wharton Business School. Parmi ses réalisations les plus importantes, mentionnons sa relation avec sa femme Lisa et son rôle de père dévoué de quatre enfants et de grand-père de quatre petits-enfants.

