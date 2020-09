PASADENA (Californie), le 23 septembre 2020 /CNW/ - iHerb, chef de file mondial du commerce électronique en matière de santé et de beauté, a constaté une augmentation spectaculaire de la demande de vitamines D et C de la part des clients du monde entier, et elle répond à cette demande en fournissant des produits de la plus haute qualité avec la meilleure valeur, la meilleure vitesse de livraison et le meilleur service client possible.

La demande mondiale de ces vitamines par les clients d'iHerb a augmenté de plus de 100 % de 2019 à 2020 et de plus de 300 % aux États-Unis seulement.

Au cours d'une récente entrevue en direct sur Instagram, le directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases, le Dr Anthony Fauci, a parlé des avantages potentiels des deux vitamines pour la santé dans le cadre d'un mode de vie sain.

« Les carences en vitamine D ont une incidence sur la susceptibilité à l'infection », a déclaré le Dr Fauci. « Je prends moi-même des suppléments de vitamine D et je n'hésiterais pas à recommander à d'autres personnes de faire de même. »

La vitamine D est créée par l'exposition aux rayons UV du soleil et est présente dans des aliments tels que le foie de bœuf, le fromage, les jaunes d'œufs et certains poissons gras comme le saumon. La vitamine D peut aider à maintenir la force osseuse et soutenir la fonction immunitaire selon l'Office of Dietary Supplements du NIH (National Institutes of Health).

« L'autre vitamine que certains consomment sous forme de supplément est la vitamine C , parce qu'il s'agit d'un bon antioxydant », a poursuivi le Dr Fauci pendant l'entrevue en direct sur Instagram. « Donc, si les gens veulent prendre environ un gramme de vitamine C, aucun problème. »

iHerb exhorte les clients qui envisagent de prendre des suppléments de vitamine D ou C à consulter d'abord leur propre fournisseur de soins de santé pour obtenir des conseils.

« iHerb est fière d'offrir à ses clients du monde entier l'un des plus grands choix de produits de vitamines D et C de la plus haute qualité », déclare Emun Zabihi, président d'iHerb. « Nous offrirons des vitamines et d'autres suppléments santé les plus vendus à des rabais importants pendant les célébrations de notre 24e anniversaire, tout au long du mois de septembre. »

