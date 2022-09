iHerb, leader mondial en matière de bien-être,26 ans de création de produits de santé et de bien-être conviviaux et abordables

La plus grande plateforme de commerce électronique au monde dédiée aux vitamines, minéraux et compléments, marque une nouvelle année d'expansion avec des promotions spéciales

PASADENA, Californie, 1er septembre 2022 /CNW/ - iHerb, la référence en matière de sélection des meilleurs produits de santé et de bien-être au monde, est fière de commémorer son 26e anniversaire. Fondée en 1996 avec la conviction qu'une vie saine et équilibrée devrait être accessible et abordable pour tous, l'entreprise iHerb s'est développée pour devenir une équipe de plus de 2 400 personnes avec 11 millions de clients actifs dans plus de 185 pays.

Depuis plus de deux décennies, iHerb ne cesse de croître et d'innover, fondée sur une philosophie selon laquelle chaque individu compte. La plateforme de commerce électronique, iHerb.com, offre aux clients une expérience locale qui permet aux gens du monde entier de magasiner rapidement et facilement les meilleurs produits de bien-être aux meilleurs prix. La boutique en ligne est disponible en 16 langues, 74 devises et offre 34 options de paiement localisées, tout en offrant plus de 30 000 produits dans des catégories telles que les vitamines, les suppléments alimentaires et sportifs, les soins personnels, les soins de la peau, les produits de beauté, les produits pour enfants, la maison, l'épicerie et les animaux de compagnie. Avec une portée internationale inégalée et offrant la livraison dans plus de 185 pays, le réseau mondial de distribution d'iHerb est assuré par huit centres d'exécution et centres d'inventaire mondiaux climatisés, ainsi qu'une chaîne de distribution de pointe. Ce système permet à la marque d'expédier ses produits directement aux consommateurs - jamais par l'intermédiaire de vendeurs tiers - et de garantir la meilleure qualité et la plus grande fraîcheur à chaque fois.

« Alors que nous célébrons notre 26e anniversaire cette année, nous sommes à la fois reconnaissants du chemin parcouru et motivés à trouver de nouvelles façons innovantes d'offrir à nos clients la meilleure sélection de produits de santé et de bien-être de haute qualité, au meilleur prix possible, livrés directement à leur porte, a déclaré Emun Zabihi, chef de la direction chez iHerb. Chez iHerb, nous croyons que tous les habitants de la planète devraient avoir facilement accès à des produits qui les aideront à vivre une vie plus saine. Notre équipe iHerb dévouée a travaillé fort pour offrir cet accès à nos clients partout où c'était possible. »

Pour célébrer ses 26 ans de promotion du mieux-être, iHerb a lancé un nouveau questionnaire sur le mieux-être afin qu'il soit encore plus facile pour les clients de trouver les bons produits pour atteindre leurs objectifs en matière de santé et de bien-être.

La marque propose également dès aujourd'hui sur iHerb.com des offres spéciales d'anniversaire dans différentes catégories, en plus de ses promotions hebdomadaires habituelles et de ses promotions sur l'ensemble du site, pour que les clients puissent en profiter et célébrer avec la marque.

À propos d'iHerb Nous sommes le plus grand détaillant en ligne au monde dans la catégorie des vitamines, minéraux et suppléments, avec une présence croissante dans d'autres domaines de la santé et du bien-être des consommateurs. Inspirant confiance à des millions de personnes dans plus de 185 pays, nous proposons un portefeuille de produits de marque et de produits innovants de tiers et de marque déposée présentant le meilleur rapport qualité-prix possible, livrés directement à nos clients. https://ca.iherb.com/

