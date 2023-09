iHerb célèbre 27 ans de qualité et annonce une vente anniversaire historique

La principale boutique de commerce électronique de santé et de bien-être célèbre une autre année de réalisations alimentées par une culture visant la « qualité d'abord » pour ses produits, clients et employés, et offre de formidables réductions quotidiennes pour un temps limité

IRVINE, Californie, le 6 sept. 2023 /CNW/ - iHerb annonce fièrement son 27eanniversaire et sa vente anniversaire historique. Cette célébration est également une réflexion sur le fondement de la marque, celle de mettre la qualité au premier plan, non seulement à l'égard de ses produits, mais aussi de son service aux consommateurs et son dévouement envers ses employés. Cette occasion mémorable sera soulignée avec la plus grande promotion de l'histoire des 27 ans de la marque, alors que les clients pourront profiter de rabais de 27 % sur des offres et des promotions quotidiennes du 1er septembre au 2 octobre, à partir de 10 h HNP sur iherb.com.

La mission d'iHerb de rendre la santé et le bien-être accessibles à tous a été démontrée par sa distribution de premier ordre, ses produits de qualité, sa bibliothèque de ressources de bien-être, ses prix d'entreprise et bien plus encore. iHerb offre à ses clients dans plus de 180 pays une expérience localisée qui permet aux gens du monde entier d'acheter rapidement et simplement les meilleurs produits de bien-être aux meilleurs prix.

« Alors que nous célébrons 27 ans au service des clients dans le monde entier, nous ne pourrions pas être plus fiers des bases que nous avons jetées pour rendre la santé et le bien-être accessibles à tous, a déclaré le chef de la direction, Emun Zabihi. Cet anniversaire est la commémoration de la qualité et de l'authenticité qui sont les piliers de notre entreprise, non seulement en ce qui concerne nos produits, mais aussi dans les services à nos clients et à nos employés. »

iHerb continue de s'efforcer d'améliorer le bien-être, en encourageant les clients à prendre des décisions saines en les aidant à simplifier leurs routines de bien-être avec des produits accessibles et de qualité et des ressources fiables. Les consommateurs peuvent se joindre à la célébration de ce parcours de 27 ans en achetant des produits pendant la vente anniversaire sans précédent et en profitant d'offres dans toutes les catégories.

Joignez-vous à iHerb pour célébrer la plus grande promotion de ses 27 ans d'histoire! Visitez le site tous les jours pour découvrir de nouvelles offres incroyables. Pour en savoir plus sur iHerb, visitez le site www.iherb.com

