iHerb annonce une importante mise à niveau de son programme Rewards pour ses millions de clients à travers le monde

L'un des plus importants détaillants en ligne de suppléments nutritionnels, d'aliments de santé et de soins personnels aux États-Unis présente la plateforme d'achat qui offre le plus de récompenses au monde

PASADENA, Californie, 22 juin 2022 /CNW/ - iHerb, un chef de file mondial du commerce électronique de produits de santé et de beauté, est fier d'annoncer la mise à jour et l'élargissement du programme Rewards d'iHerb. Misant sur plus de 25 ans de passion et de dévouement envers le service à la clientèle, iHerb a travaillé avec diligence pour apporter d'importantes améliorations à son programme novateur de récompenses afin de remercier ses clients du monde entier pour leur soutien et leur fidélité.

iHerb s'engage à offrir aux nouveaux clients et aux clients existants des rabais, des remises et des ressources éducatives incroyables dans le cadre de son programme de récompenses. La fonction « évaluer et gagner » d'iHerb fournit des renseignements et des commentaires d'acheteurs réels sur leurs achats antérieurs pour aider les acheteurs potentiels à faire des choix plus éclairés. La fonction permet également aux consommateurs d'obtenir des récompenses pour leur participation, offrant une valeur ajoutée et renforçant la relation de confiance et de loyauté entre la marque et le consommateur. Dans l'ensemble de son offre, le programme est spécialement conçu pour permettre à iHerb de favoriser un engagement réel et d'établir de solides relations avec ses clients, ce qui démontre encore davantage l'engagement de l'entreprise à offrir un service à la clientèle sans précédent du début à la fin du parcours de magasinage en ligne.

De plus, les utilisateurs peuvent publier et partager des liens du programme de récompenses pour obtenir des recommandations et recevoir des avantages incroyables, notamment :

Recevez 10 $ ou 10 % sur chaque parrainage

Nouveaux clients : Offrez une remise de 10 % et obtenez 10 $ US en crédit Rewards pour chaque parrainage.

Offrez une remise de 10 % et obtenez 10 $ US en crédit Rewards pour chaque parrainage.

Client existant : Obtenez une commission de 10 % en crédit Rewards.

Obtenez une commission de 10 % en crédit Rewards. Donnez votre avis et recevez jusqu'à 21 $ pour chaque avis

Donnez votre avis sur les produits que vous avez achetés sur iHerb et obtenez 1,00 $ US en crédit Rewards pour chaque avis une fois approuvé De plus, obtenez 0,10 $ US en crédit Rewards pour chaque avis utile, jusqu'à concurrence de 200 avis pour 20 $.



Les avis peuvent être positifs ou négatifs. Veillez simplement à ce qu'ils soient aussi informatifs que possible.

Répondez et recevez jusqu'à 10 $ pour chaque réponse

Répondez aux questions posées par d'autres clients ou visiteurs concernant les produits que vous avez achetés dans le passé, et obtenez 0,10 $ US de crédit Rewards pour chaque vote utile obtenu pour votre réponse, jusqu'à concurrence de 100 votes utiles ou 10,00 $ US par réponse et par produit.



Plus vos avis sont informatifs et utiles pour les autres clients, plus ils recevront de votes utiles.

« Le programme Rewards d'iHerb offre désormais encore plus de mesures incitatives à nos précieux clients et à notre communauté mondiale d'influenceurs, qu'ils partagent la grande valeur d'iHerb par le bouche-à-oreille ou qu'ils partagent leurs propres expériences avec les produits de santé et de bien-être sur notre site Web. Nous nous efforçons continuellement d'offrir la meilleure valeur au monde en matière de santé et de bien-être, et le programme Rewards soutient cet objectif en donnant aux clients et aux influenceurs des crédits Rewards qu'ils peuvent échanger lors d'achats futurs ou même encaisser. Nous pensons qu'il s'agit du programme de récompenses le plus convivial pour les clients et les influenceurs au monde », a déclaré Neil Folgate, vice-président, Marketing et croissance d'iHerb.

En 2021, iHerb a remis plus de 50 millions de dollars en récompenses totales et plus de 20 millions de dollars en récompenses en espèces; le membre le plus récompensé du programme ayant reçu plus de 870 000 dollars au total. Les clients peuvent créer un compte , ouvrir une session pour partager des liens de recommandation et commencer à gagner de l'argent. Visitez la page du programme Rewards d'iHerb pour en savoir plus

À propos d'iHerb Nous sommes le plus grand détaillant en ligne au monde dans la catégorie des vitamines, minéraux et suppléments, avec une présence croissante dans d'autres domaines de la santé et du bien-être des consommateurs. Inspirant confiance à des millions de personnes dans plus de 185 pays, nous proposons un portefeuille de produits de marque et de produits innovants de tiers et de marque déposée présentant le meilleur rapport qualité-prix possible, livrés directement à nos clients. https://www.iherb.com

Personne-ressource pour les médias : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1843707/iHerb_Hero_Green_RGB_Logo.jpg

SOURCE iHerb