PASADENA, Californie, 31 août 2020 /CNW/ - iHerb, leader mondial dans le secteur du commerce électronique axé sur la santé et la beauté, fête son 24e anniversaire et offre dans cet esprit, à ses clients du monde entier situés dans 188 pays et territoires, une réduction de l'ordre de 24 pour cent sur un large éventail de produits durant tout le mois de septembre.

Cette réduction, qui s'applique à une grande variété de produits, sera offerte au jour le jour et à la semaine, tout le mois de septembre, si bien que iHerb invite les clients à fréquenter son site Web, chaque jour, pour voir quels produits sont assortis localement, où ils vivent, d'une réduction de l'ordre de 24 pour cent.

« iHerb se félicite de jalon important », a déclaré Steve Cho, chef de la direction des affaires d'iHerb. « Nous sommes ravis de ce que nos millions de clients du monde entier aient droit à une forte réduction de l'ordre de 24 pour cent. Il s'agit là d'économies non négligeables marquant, dans un esprit de célébration collective, le 24e anniversaire d'iHerb, en septembre, le mois de notre fondation en 1996. »

« En cette période difficile caractérisée par la COVID, nous travaillons assidument chez iHerb pour offrir à nos clients le meilleur rapport qualité-prix possible sur les produits les plus prisés, livrés à domicile, à leur porte, le plus rapidement possible », a déclaré le président d'iHerb, Emun Zabihi. « Nous sommes heureux de desservir aujourd'hui 188 pays et territoires et, mieux encore, d'accorder à nos clients très estimés une réduction de l'ordre de 24 pour cent, à l'occasion de notre 24e anniversaire, tout le mois de septembre, et nous nous réjouissons à la perspective de pouvoir servir encore plus de clients mondiaux à l'avenir. »

À propos d'iHerb : iHerb, établie aux États-Unis, est l'un des principaux détaillants en ligne en offrant aux clients autour du globe, chiffrés à plusieurs millions de consommateurs, 30 000 produits rattachés à 1 200 marques de premier plan. Ces clients, présents dans 188 pays et territoires reçoivent d'iHerb les produits expédiés directement de ses entrepôts de pointe, certifiés BPF, climatisés. Depuis 1996, iHerb innove comme en atteste son offre de produits de la plus haute qualité, au meilleur prix possible, livrés de la façon la plus pratique possible en termes d'expérience client. Pour en apprendre plus, rendez-vous sur https://www.iherb.com/

