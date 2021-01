La Société figure au palmarès pour la deuxième année consécutive et se classe à la 29e position

WINNIPEG, MB, le 27 janv. 2021 /CNW/ - La société financière IGM Inc. (IGM ou la Société) (TSX : IGM) annonce aujourd'hui qu'elle figure parmi les sociétés les plus durables au monde au palmarès 2021 des 100 sociétés les plus durables de Corporate Knights. IGM se hisse dans le palmarès pour la deuxième année consécutive, à la 29e position, et se classe en première position parmi toutes les entreprises de services de placement au monde et les entreprises de services financiers en Amérique du Nord.

Chaque année, Corporate Knights mène une étude mondiale et analyse les résultats en matière de développement durable de plus de 8 000 entreprises. L'étude s'appuie principalement sur des données divulguées publiquement et évalue jusqu'à 24 indicateurs clés de performance qui couvrent la gestion des ressources, la gestion du personnel, la gestion financière, les sources de revenus écologiques et le rendement des placements et des fournisseurs. Cette année, l'étude prenait en compte plusieurs nouveaux indicateurs de performance afin de refléter les préoccupations sociales ayant émergé de la pandémie et du mouvement Black Lives Matter.

« Nous nous sentons honorés d'être sélectionnés cette année encore par Corporate Knights aux côtés d'entreprises mondiales qui redoublent d'efforts pour atteindre à la fois la durabilité et la rentabilité, affirme James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc. Le progrès accompli nous motive, mais en tant que gestionnaire de patrimoine et d'actifs, nous devons poursuivre nos efforts pour aborder la question des changements climatiques, de l'égalité et de la durabilité pour le bien de notre personnel, de notre clientèle, de nos actionnaires et de nos collectivités. Nous prenons notre responsabilité au sérieux et nous souhaitons investir dans la création d'un avenir meilleur ».

Selon Corporate Knights, l'excellente performance d'IGM découle d'une note au-dessus de la moyenne en matière de sources de revenus écologiques, et d'un résultat dans le quartile supérieur pour ce qui est de la représentation des femmes au conseil d'administration et à la haute direction, de la diversité culturelle à la haute direction, de la productivité carbone et énergétique et des congés de maladie payés par la société.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du palmarès des 100 sociétés les plus durables de Corporate Knights, consultez le site www.corporateknights.com/reports/global-100/.

Pour en savoir plus sur la Société financière IGM et la responsabilité d'entreprise, veuillez consulter le site https://www.igmfinancial.com/fr/responsabilite-d-entreprise.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs, et gère un actif total d'environ 240 milliards de dollars au 31 décembre 2020. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de placement afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Consuel. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site igmfinancial.com/fr. La Société financière IGM fait partie du groupe d'entreprises de Power Corporation.

SOURCE La Société financière IGM Inc.

Renseignements: Nini Krishnappa, [email protected], 647 828-2553

Liens connexes

www.igmfinancial.com