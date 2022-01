La Société figure au palmarès des organisations des sociétés les plus durables au monde pour la troisième année consécutive

WINNIPEG, MB, le 19 janv. 2022 /CNW/ - La société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) annonce aujourd'hui qu'elle figure parmi les sociétés les plus durables au monde au palmarès 2022 des 100 sociétés les plus durables de Corporate Knights. Elle mérite cet honneur pour la troisième année consécutive, à la 41e position, en plus de se classer au premier rang mondial des entreprises de gestion d'actifs et de marchés financiers.

Chaque année, Corporate Knights mène une étude mondiale et évalue les résultats en matière de développement durable de plus de 6 900 entreprises cotées en bourse. L'étude s'appuie principalement sur des données divulguées publiquement et évalue 23 indicateurs clés de performance. Toutes les entreprises sont notées comparativement à leurs pairs pour les indicateurs applicables, et les indicateurs « sources de revenus écologiques » et « placements écologiques » représentent 50 % de la note finale.

« Nous sommes extrêmement fiers et honorés d'être sélectionnés une fois de plus par Corporate Knights parmi les organisations les plus durables au monde, affirme James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc. Notre première position parmi les entreprises de gestion d'actifs et de marchés financiers témoigne fortement de notre engagement envers le développement durable et de notre modèle d'intégration de celui-ci dans notre stratégie d'affaires globale. Nous prenons très au sérieux notre rôle de catalyseur de la réussite de nos employés, de nos clients, de nos collectivités et de nos parties prenantes. »

Selon Corporate Knights, l'excellente performance d'IGM découle d'un résultat dans le quartile supérieur en matière de sources de revenus écologiques, d'investissements écologiques, de congés de maladie payés par la société, de représentation des femmes à la haute direction et au conseil d'administration et de rémunération en lien avec le développement durable pour les hauts dirigeants.

M. O'Sullivan a souligné quelques-unes des plus récentes initiatives axées sur le développement durable qui ont été mises en œuvre par la famille d'entreprises d'IGM, comme la présentation officielle de ses engagements pour le climat en appui au mouvement mondial généré par la COP26, l'atteinte d'un certain nombre d'étapes liées à l'investissement durable et au climat et la création d'une équipe et d'une stratégie visant à promouvoir davantage la diversité, l'équité et l'inclusion.

« Les assises sont en place et nous sommes déterminés à ce que 2022 soit une autre belle année d'avancées en développement durable partout à IGM », a conclu M. O'Sullivan.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du palmarès des 100 sociétés les plus durables de Corporate Knights, consultez le site : corporateknights.com/global100

Pour en savoir plus sur la Société financière IGM et le développement de l'entreprise, veuillez consulter le site https://www.igmfinancial.com/fr/responsabilite-d-entreprise.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 277 milliards de dollars au 31 décembre 2021. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM fait partie du groupe d'entreprises de Power Corporation du Canada

SOURCE La Société financière IGM Inc.

Renseignements: Hilary Bassett, [email protected], 416-951-7558 ; Lara Berguglia (Québec), [email protected], 514-994-2382