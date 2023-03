WINNIPEG, MB, le 7 mars 2023 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui qu'elle figure au palmarès 2023 des meilleurs employeurs canadiens de la diversité de Mediacorp Canada, qui met en vedette des milieux de travail exceptionnellement diversifiés et inclusifs.

La famille d'entreprises d'IGM, composée d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel, a reçu cette nomination grâce aux retombées positives de ses pratiques en matière de diversité et d'inclusion.

« C'est un honneur de figurer parmi les meilleurs employeurs canadiens en matière de diversité et un plaisir de voir que nos efforts soutenus pour promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion sont reconnus, a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM. La diversité de notre personnel renforce notre organisation, enrichit notre milieu de travail et améliore notre habileté à servir les clients. »

Au cours de la dernière année, IGM a travaillé fort pour promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) à l'échelle de la société. Notamment, elle a recruté davantage de personnes issues de la diversité, mis en place une formation de leadership axée sur les femmes et les employés racisés, offert une formation de quatre jours sur la réconciliation et créé des ateliers visant à promouvoir un comportement respectueux et inclusif. Elle a aussi créé sept groupes-ressources, soit le Conseil consultatif sur la cause noire, les groupes-ressource CapableAutrement et vert, et les groupes-ressource pour les communautés 2SLGBTQIA+, pour les Autochtones, pour les communautés panasiatiques et pour les femmes, chargés d'élaborer des programmes et des initiatives qui s'harmonisent avec la stratégie DEI et les priorités d'affaires d'IGM.

« Nous croyons au pouvoir de la diversité : il s'agit non seulement d'un de nos principes directeurs, mais aussi d'un engagement que nous renouvelons tous les jours dans toutes les sphères de l'organisation, a déclaré Kimberly Messer, vice-présidente, Diversité, équité et inclusion à la Société financière IGM. La diversité est une force pour notre entreprise. Des initiatives que nous déployons jusqu'à nos interactions, nous faisons tout notre possible pour que notre milieu de travail et chacun de nos gestes soient axés sur la diversité, l'équité et l'inclusion. La création d'un milieu de travail équitable ne sert pas seulement notre organisation, mais aussi nos collectivités, et cette nomination nous rappelle l'impact que nous pouvons avoir lorsque nous travaillons ensemble à l'atteinte d'un objectif important. »

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 258 milliards de dollars au 28 février 2023. Elle fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM fait partie du groupe d'entreprises de Power Corporation du Canada.

SOURCE La Société financière IGM Inc.

Renseignements: Pour tout complément d'information, prière de s'adresser à : Nini Krishnappa, Société financière IGM, 647-828-2553, [email protected]