WINNIPEG, MB, le 12 mars 2021 /CNW/ - Dans le cadre de ses efforts de réduction des frais de gestion, d'amélioration du rendement des placements et de simplification de sa gamme de produits, IG Gestion de patrimoine a annoncé aujourd'hui les changements suivants à sa gamme de fonds communs de placement :

1. Réduction des frais de gestion

Le 1er juin 2021, les taux des frais de gestion annuels des Catégories suivantes seront réduits comme l'indique le tableau ci-dessous :

Nom du fonds Série Frais de gestion actuels Frais de gestion réduits Catégorie Actions mondiales à faible volatilité IG Irish Life A et B 1,95 % 1,90 % JFAR et JSF 1,70 % 1,65 % U 0,85 % 0,80 % Catégorie Actions canadiennes à faible volatilité IG Mackenzie A et B 1,85 % 1,75 % JFAR et JSF 1,60 % 1,50 % U 0,75 % 0,65 % Catégorie petite capitalisation É.-U. IG Aristotle A et B 2,00 % 1,85 % JFAR et JSF 1,75 % 1,60 % U 0,90 % 0,75 %

2. Fusion de fonds

La fusion des fonds ci-dessous a été examinée et approuvée par le comité d'examen indépendant (CEI) des Fonds d'IG Gestion de patrimoine1, et sera en vigueur à la fermeture des bureaux le ou vers le 18 juin 2021 :

Fonds actuel (fusionné) Fusionné avec (fonds prorogé) Fonds de croissance É.-U. IG Putnam II Fonds de croissance É.-U. IG Putnam Fonds canadien équilibré IG CI Fonds mutuel IG Mackenzie du Canada

Les fusions de fonds ci-dessous devraient entrer en vigueur le ou vers le 18 juin 2021 à la fermeture des bureaux, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation et des porteurs de titres :

Fonds actuel (fusionné) Fusionné avec (fonds prorogé) Fonds d'actions mondiales à faible volatilité IG Irish Life Fonds mondial IG Mackenzie Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité IG Mackenzie Fonds d'actions canadiennes IG FI

3. Modification de l'objectif de placement, de la stratégie de placement, du sous-conseiller en valeurs et du nom de certaines Catégories

IG Gestion de patrimoine propose de modifier les objectifs de placement, les stratégies de placement, les sous-conseillers et les noms des Catégories ci-dessous. Ces changements devraient être en vigueur le 14 juin ou le 18 juin 2021 ou aux environs de ces dates, à la fermeture des bureaux, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation et des porteurs de titres :

Catégorie

Fonds Nouveau nom du fonds Nouveau sous-conseiller Date d'entrée en vigueur prévue Catégorie Actions mondiales à faible volatilité IG Irish Life investira dans Fonds mondial IG Mackenzie Catégorie mondiale IG Mackenzie IV Corporation Financière Mackenzie

18 juin 2021 Catégorie Actions canadiennes à faible volatilité IG Mackenzie investira dans Fonds d'actions canadiennes IG FI Catégorie Actions canadiennes IG FI II Fidelity Investments Canada s.r.i. 18 juin 2021 Catégorie petite capitalisation É.-U. IG Aristotle investira dans Fonds Découvertes

É.-U. IG Mackenzie Catégorie Découvertes É.-U. IG Mackenzie II Corporation Financière Mackenzie 14 juin 2021

Les Catégories ci-dessus n'accepteront plus de nouveaux placements, sauf dans le cas de réinvestissements de distributions et de dividendes, de placements faits dans le cadre d'un programme de prélèvements automatiques et d'échanges entre séries de la même Catégorie. Ces opérations resteront soumises aux critères d'admissibilité habituels.

Assemblées des porteurs de titres :

Un certain nombre de fusions de fonds et de modifications des objectifs de placement annoncées ci-dessus sont conditionnelles à l'approbation des porteurs de titres ou des organismes de réglementation.

S'il y a lieu, les porteurs de titres inscrits au 5 avril 2021 seront appelés à approuver la fusion ou la modification d'objectif de leur fonds ou de leur Catégorie lors d'une assemblée virtuelle prévue le 3 juin 2021 à 10 h (HC).

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de plus de 105 milliards de dollars au 28 février 2021 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada et elle gérait un actif total d'environ 244 milliards de dollars au 28 février 2021.

1 Lors de son examen, le CEI a établi que la fusion : • elève de la seule appréciation commerciale d'IG Gestion de patrimoine et la décision n'est influencée par aucune considération autre que l'intérêt des fonds fusionnés et du fonds prorogé; • est conforme aux politiques et procédures écrites d'IG Gestion de patrimoine; • produit un résultat juste et raisonnable pour les fonds fusionnés et le fonds prorogé. La fusion est admissible comme fusion « préapprouvée » aux termes de la réglementation des valeurs mobilières, car elle n'entraîne pas de changement substantiel dans les objectifs ou les stratégies de placement pour les porteurs de titres du fonds fusionné, le plafond des frais de gestion du fonds prorogé est réduit par rapport au fonds fusionné et la fusion s'effectue avec report d'impôt. En conséquence, comme le permet la réglementation des valeurs mobilières et conformément aux prospectus simplifiés du fonds fusionné et du fonds prorogé, l'approbation des porteurs de titres du fonds fusionné n'est pas requise, dans la mesure où le CEI a approuvé la fusion au vu du respect de certaines conditions (notamment, la notification par écrit de la fusion aux porteurs de titres au moins 60 jours à l'avance).

Tout investissement dans un fonds de placement peut donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Vous êtes prié de lire le prospectus avant d'investir. © Groupe Investors Inc. 2020.

